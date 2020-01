Das Angebot ist wie immer bunt, vielfältig, traditionell und abwechslungsreich, heißt es in einer Mitteilung der Tecklenburg Touristik. Sie verweist auf erstklassige Musical-Inszenierungen, auf Kabarettveranstaltungen, Musik und Kleinkunst. Interessante Veranstaltungen zum Thema Wandern, Führungen, Vorträge und Lesungen für Jung und Alt runden das Kulturangebot ab. Dazu gehören am ersten Maiwochenende der Geranien- und Frühlingsmarkt mit einem bunten Angebot in der historischen Altstadt und das Picknickkonzert am 10. Mai mit der Swing & Blues Band Extra-B im Kurpark.

6000 Exemplare des Terminplaners hat die Tecklenburg Touristik als Herausgeber drucken lassen, die nun im Haus des Gastes am Markt ( ✆ 0 54 82/93 890) sowie in einigen Tecklenburger Geschäften und Gastronomiebetrieben kostenlos bereit liegen.