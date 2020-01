Erprobungsstufenleiter Björn Igelbrink hat gemeinsam mit der Schulleitung, dem Kollegium und zahlreichen Schülern ein Informationsprogramm vorbereitet, zu dem viele Lernstationen und Präsentationen gehören. So sollen die jungen Besucher kindgerecht und mit Spaß die regulären und besonderen Aspekte aller Schulfächer kennenlernen, die am GAG unterrichtet werden. Auch die Profilzweige der Mittelstufe in bilingualen Klassen sowie im Mint- und Kreativ-Zweig stellen sich vor.

Insbesondere auf Kinder der vierten Grundschulklassen und deren Eltern ist der Nachmittag zugeschnitten. Aber aber auch Schüler aus Abschlussklassen von Haupt- und Realschulen sowie (nach Abschluss der Jahrgangsstufe 10) von Gesamt- und Sekundarschulen können sich über die gymnasiale Oberstufe informieren.

Ausgehend von der Pausenhalle können in Begleitung von Lehrkräften oder individuell Entdeckungstouren durch Klassen- und Fachräume, Pausenhöfe und Sportanlagen unternommen werden. Auch die Arbeitsgemeinschaften und die Module der individuellen Förderung stellen sich vor. Eltern aus der Schulpflegschaft laden zu Kaffee und Kuchen in die Mensa ein und stehen – ebenso wie Vertreter des GAG-Förderkreises – zur Beratung und zum Austausch bereit. Auch auf die eine oder andere Überraschung können sich die Gäste freuen, heißt es in der Ankündigung der Schule. Darüber hinaus hält die GAG-Homepage weitere Aspekte des nun 97 Jahre alten Gymnasiums bereit, das seit 2006 dem globalen Netzwerk der Unesco-Schulen angehört.