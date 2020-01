Im Rahmen der Anmeldung führt die Schulleitung in jedem Einzelfall ein kurzes Gespräch mit den Eltern und Kindern, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 sollten ebenfalls in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen.

Von Montag, 17. Februar, bis Freitag, 21. Februar, steht die Schulleitung des GAG für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung (Termine nach Vereinbarung unter ✆ 0 54 82/93 800).

Folgende Unterlagen sind bei der Anmeldung vorzulegen: Geburtsurkunde oder Familienstammbuch, für die Jahrgangsstufe 5 das Halbjahreszeugnis der Klasse 4, die Empfehlung und der Anmeldeschein der Grundschule und für die Einführungsphase das Halbjahreszeugnis des laufenden Schuljahrs.

Die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ist am Schuljahresende zusammen mit dem Abschluss- oder Versetzungszeugnis nachzuweisen. Darauf weist die Stadt hin.