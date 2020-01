Magerrasen wird freigeschnitten

Die Interessengemeinschaft Teutoburger Wald (Ig Teuto) lädt zu einem Pflegeeinsatz am Samstag, 25. Januar, am Osterklee in Brochterbeck ein. Er ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt abgestimmt worden. Die Helfer treffen sich um 9 Uhr an der Einfahrt zum alten Kalkwerksgelände Wallmeyer an der Straße Im Bocketal in Brochterbeck. Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten. Wetterfeste, robuste Kleidung inklusive Arbeitshandschuhe sind für diesen Einsatz Voraussetzung. Das Ende der Veranstaltung ist für 13 Uhr eingeplant.

Die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL) sorgt für das leibliche Wohl mit frisch gegrillter Lammbratwurst und Streuobstwiesen-Apfelsaft, heißt es in der Ankündigung.