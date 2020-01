Bühne ist „Theater des Jahres“

Gewählt wurde die Bühne von den Lesern der „BroadwayWorld“, einer in New York City ansässigen Theaternachrichten-Website, die mit ihren Ablegern unter anderem in Deutschland täglich über Broadway-, Off-Broadway-, regionale und internationale Theaterproduktionen berichtet. Jedes Jahr werden die Musical-Zuschauer dazu aufgerufen, in verschiedenen Kategorien unter anderem die besten Theater oder auch Darsteller zu wählen. In beiden Fällen hat die Festspielstadt die Nase vorn. Neben dem besten Theater kommt auch der beste männliche Darsteller aus einer Tecklenburger Produktion. Jan Ammann , der als Dr. Schiwago brillierte, ist an die Spitze gewählt worden.

Diese beeindruckenden Ergebnisse freuen nicht nur die Verantwortlichen der Freilichtspiele Tecklenburg, sondern auch die Fans. Auf Facebook trudeln zahlreiche Glückwünsche ein. Das sei mehr als verdient bei soviel Herzblut und Einsatz, gratuliert eine Userin. „Es gibt nichts besseres als die Freilichtbühne in Tecklenburg“, findet eine weitere. „Absolut verdient! Ihr macht eine wundervolle Arbeit“, wird außerdem gelobt.“ „Ich liebe es, wenn die Richtigen gewinnen“, heißt es weiter.

Viele freuen sich bereits auf die Produktionen in diesem Jahr, allen voran auf den „Besuch der alten Dame“ mit der „Grande Dame“ des Musicals, Pia Douwes, in der Hauptrolle. Die Regie liegt in Händen von Ulrich Wiggers.

Zur Geschichte des Stücks: Gedemütigt und verleumdet hat Kläri einst ihren Heimatort Güllen verlassen, als Milliardärin Claire Zachanassian kehrt sie zurück. An ihr Erscheinen ist die große Hoffnung geknüpft, die marode finanzielle Situation der Stadt zu beenden. Alfred III. (Armin Kahl) soll an seine ehemalige Beziehung mit Claire anknüpfen und sie davon überzeugen, Güllen großzügig zu unterstützen. Bei einem Empfang für die berühmte Tochter der Stadt stellt sie zwei Milliarden in Aussicht – wenn Alfred stirbt. Sie will Rache für das einst durch Alfred erlittene Leid.

Friedrich Dürrenmatts Literaturklassiker als Musical sei eine brillante Umsetzung der Tragikomödie in einen musikalisch und auch optisch gewaltigen Bilderbogen, teilen die Freilichtspiele mit. Nach Thun und Wien sei Tecklenburg die erste Station für dieses neue Musical in Deutschland. „Wiederum eine Herausforderung, nicht nur in der Konzeption, sondern auch in der Besetzung“, schreibt die Bühne. Es gelte, eine Provinzstadt mit Leben zu füllen. „Spitzensolisten, ein großes Ensemble und der Chor der Freilichtspiele werden dazu mit einem Aufgebot von nahezu 100 Mitwirkenden eingesetzt, um eindrucksvolle Bilder zu schaffen. Die gesamte Bandbreite an Emotionen bestimmt dieses Musical, an dessen Ende das Todesurteil vollzogen ist.“