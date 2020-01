Die Erinnerungen sind noch sehr lebendig: André hieß einer der drei französischen Kriegsgefangenen, die von 1941 bis 1943 auf Haus Marck ihren Arbeitseinsatz zu leisten hatten. Der heute 88-jährige Hartwig Freiherr von Diepenbroick-Grüter hat mit Interesse die Geschichte von Maurice Leducq verfolgt (wir berichteten ausführlich) und zurückgedacht an die Zeit, als auch auf Haus Marck zunächst Franzosen und später Russen gearbeitet haben. Und wie Maurice Leducq bei Familie Brockmann hatten auch die Männer bei Familie von Diepenbroick-Grüter quasi Familienanschluss. „Sie haben es hier gut gehabt“, weiß von Diepenbroick-Grüter.

1941/42 seien die Franzosen gekommen, die im Gefangenenlager auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Meyer untergebracht waren. Anfangs seien sie dort streng bewacht worden, erzählt der Freiherr. Seine Aufgabe war es zunächst die Männer abzuholen und zu Haus Marck zu bringen. Später sei das schwierig geworden. „Ich musste ja zur Schule.“

Auf Haus Marck haben die Männer in der Holzwirtschaft gearbeitet. Außerdem gab es eine kleine Landwirtschaft. „Wir hatten drei Kühe und ein paar Schweine“, erinnert sich von Diepenbroick-Grüter. „Ernährungsmäßig ging es uns gut.“ Davon profitierten auch die Franzosen. „Sie bekamen das gleiche Essen wie wir.“

Da es strengstens untersagt war, dass Kriegsgefangene mit am Tisch der Familie sitzen, bekamen sie einen eigenen, warmen Raum im Gewölbekeller des Wasserschlosses. Dort habe er zu Weihnachten auch einen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt, erzählt der Tecklenburger. Auch wenn die Franzosen diese Tradition nicht gekannt hätten, so habe es ihnen doch gefallen. Und zu essen gab es – für alle – Gänsebraten.

„Ich sehe das alles noch vor mir“, sind die Erinnerungen des Freiherrn lebendig. Ob es ein Fußballspiel der Gefangenen aus Tecklenburg gegen die Franzosen war, die in Brochterbeck lebten, oder der selbst gemachte Kochkäse, den die Leute auf Brot als Proviant für die Arbeit mitbekommen haben.

In Tecklenburg sei es im Krieg eher friedlich zugegangen. „Es gab keine fanatischen Nazis. Wohl welche, vor denen man sich in Acht nehmen musste, aber es wurde nie jemand denunziert – auch nicht nach dem Krieg“, so von Diepenbroick-Grüter.

1943/44 seien die Franzosen abkommandiert worden ins Industriegebiet. Da habe es Tränen gegeben, denn dort, das war bekannt, wurden sie nicht so gut aufgenommen.

Einige Jahr nach Kriegsende gab es dann Besuch auf Haus Marck. Zwei der ehemaligen Kriegsgefangenen seien mit ihren Familien gekommen. „Das gab ein großes Hallo.“

Von wem die Familie nie wieder etwas gehört hat, das waren die russischen Kriegsgefangenen, die den Franzosen folgten. Auch sie fanden freundliche Aufnahme auf Haus Marck. Ab 1944 hätten sie sogar dort übernachtet, erinnert sich der 88-Jährige. Und er weiß noch, wie schwer es einem von ihnen gefallen sei, aufs Rauchen zu verzichten, Zwar hätten sie wohl – woher auch immer – Tabak gehabt, aber keine Prawda als Zigarettenpapier. Die deutschen Zeitungen seien dafür nicht geeignet gewesen. Und dann gingen die Streichhölzer aus und der Feuerstein im Feuerzeug war hinüber. Ersatz gab es natürlich nicht.

Zum Kriegsende seien alle russischen Gefangenen nach Greven gebracht worden. Später zogen sie aus und plünderten dort, wo sie schlecht behandelt worden seien, erinnert sich der Tecklenburger. Im Sommer 1945 sei auch ein Trupp zu Haus Marck gekommen. Natürlich hatte der Teenager damals Angst. Die Russen seien aber freundlich gewesen, hätten ihn beruhigt und lediglich um eine Pfanne Bratkartoffeln gebeten.

Und wie ging es weiter, als der Krieg vor nunmehr 75 Jahren beendet war? „Ostern kamen die Engländer auf den Hof gefahren“, erzählt von Diepenbroick-Grüter weiter. „Sehr anständig“ hätten sie sich verhalten, weder gestohlen noch Schränke aufgebrochen. Was im Fall von Haus Marck auch nicht nötig war. Sein Vater hätte ihm eingebläut, überall die Schlüssel stecken zu lassen, eben damit nichts aufgebrochen wird. Daran habe er sich gehalten.

Die Bewohner von Haus Marck und in der Nähe hätten ihre Häuser verlassen müssen. Der junge Hartwig, der durfte allerdings bleiben. Schließlich musste jemand das Vieh versorgen. Nach drei Tagen hätten auch die anderen zurückgedurft.

Kleine Geschichte am Rande: Die Engländer hätten seine Mutter gefragt, wen sie denn als Landrat einsetzen sollten. Und sie habe den Namen Walther Borgstette genannt. Ob sie wirklich dazu beigetragen hat, weiß von Diepenbroick-Grüter nicht. Doch Fakt ist: Walther Borgstette bekam dieses Amt.