Angeklagter zeigt sich geständig

Da war es von Vorteil, dass der Angeklagte durch eine Verlautbarung seiner Anwältin den Tatvorwurf des Drogenhandels umfänglich einräumte. Die Staatsanwaltschaft warft dem 24-jährigen, zuletzt in Ibbenbüren wohnhaften Mann, allerdings neben dem Handel auch die Einfuhr von Drogen aus den Niederlanden vor.

In der Zeit von August 2016 bis September 2017 soll der Angeklagte zusammen mit einem Komplizen in den Niederlanden insgesamt elfmal je zirka ein Kilogramm Haschisch oder Marihuana eingekauft, in die Bundesrepublik eingeführt und an Endkunden im Raum Tecklenburg, Lengerich und Ibbenbüren mit Gewinn weiterverkauft haben.

Die Kommunikation der beiden Dealer über Smartphone und Messenger Dienste ließ Ende 2017 die Drogenfahndung aufmerksam werden. Nachdem zunächst der ebenfalls 24-jährige Komplize von der Polizei verhaftet worden war, klopfte am 11. Februar 2018 die Polizei an die Wohnungstür des Angeklagten. Bei der Hausdurchsuchung wurden nicht unerhebliche Mengen Rauschgift gefunden.

Freimütig gab der Angeklagte im Laufe der Verhandlung zu, nicht nur Drogen zum – nicht unerheblichen – Eigenkonsum beschafft zu haben, sondern mit den Einnahmen auch seinen Lebensunterhalt bestritten zu haben. Die Partnerschaft mit dem Schulfreund, der bereits seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt in Göttingen verbüßt, sei aus wirtschaftlichen Erwägungen entstanden. Der Großeinkauf von Drogen sei einfach billiger gewesen. Vehement bestritt er aber die Einfuhr der Drogen, ein nach dem Betäubungsmittelgesetz mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und bis zu 15 Jahren zu ahndender Verstoß. Er habe eine Telefonnummer gehabt, bestellt und nach kurzer Zeit sei er beliefert worden. Treffpunkt zur Übergabe sei zum Beispiel ein Parkplatz gewesen.

Die Staatsanwältin hielt dem Angeklagten vor, dass er durch den Verkauf der Betäubungsmittel insgesamt mindestens einen Erlös von 55 000 Euro erlangt habe. Einen Betrag, den die Verteidigung wesentlich niedriger ansetzte. Laut der Aussage des Angeklagten habe er fünf Euro für das Gramm Haschisch bezahlt und es für 6,50 Euro weiterverkauft. Das ergäbe bei elf Kilo einen Gewinn von 16500 Euro, den er noch mit seinem Freund teilen musste.

Höhepunkt der Verhandlung war die Zeugenaussage des tatbeteiligten Partners, der im Prozess als Zeuge aussagen musste. Erst nachdem der Richter ihm erklärt hatte, dass er sich bei einer Falschaussage strafbar mache, rückte er von seiner Darstellung ab, der Angeklagte sei der Dealer und er nur ein „Großabnehmer“.

Der Verhandlungstag endete mit dem Gutachten der Sachverständigen, die den Werdegang des Angeklagten als durchaus normal und gefestigt beschrieb. Einer günstigen Prognose stehe allerdings die Drogensucht des Angeklagten entgegen. Da der Angeklagte aber bereit sei, eine Drogenentzugstherapie zu beginnen und für ihn mit einem Arbeitsplatzangebot und einer Wohnung ein „sozialer Empfangsraum“ bestehe, sei eine solche Maßnahme zu empfehlen. Die Verhandlung wird am 27. Januar fortgesetzt.