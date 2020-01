„Nach einer ersten Information an die IGL-Mitglieder haben sich bereits knapp 40 Interessenten gemeldet,“ berichtet der IGL-Vorsitzende Gerhard Wellemeyer . Diese fanden sich jetzt in der Gaststätte „Zur Post“ zu einer Informationsveranstaltung ein, in der der Leiter des DEPB, Klaus Raape, die Teilnehmer zunächst über die Aufgaben des Bildungswerkes und anschließend über die Programmpunkte der Fahrt informierte.

Vorgesehen sei ein Besuch des Logistikzentrums der Edeka Südwest in Offenburg, ein Stadtrundgang in Straßburg, ein Besuch des Europäischen Parlaments und ein Gespräch mit dem Abgeordneten Dr. Markus Pieper. Darüber hinaus werde der Europarat besucht, es steht eine Exkursion ins Elsass mit Besuch der Gemeinde Obernai und des Odilienberges an, außerdem besichtigt die Gruppe die Gedenkstätte Struthof.

Die Übernachtungen erfolgen im Höhenhotel Kalikutt in Oppenau-Ramsbach, wo auch Seminarveranstaltungen stattfinden werden.