97 Jahre ist das GAG alt und hat damit in der Region die längste gymnasiale Tradition, bietet zugleich aber auch ein stetig weiterentwickeltes Profil mit diversen Möglichkeiten individueller Förderung, heißt es in einem Bericht der Schule.

Schulleiterin Evelyn Futterknecht begrüßte die Gäste und freute sich, dass vor allem viele Kinder vierter Grundschulklassen mit Eltern und Angehörigen gekommen waren. Erprobungsstufenkoordinator Björn Igelbrink hatte gemeinsam mit dem Kollegium Entdeckungsreisen mit vielen Optionen für individuelles Verweilen gestaltet. Alle Unterrichtsfächer, AGs und Projekte wurden vorgestellt. Dabei gab es Einblicke in die Lernatmosphäre der Erprobungsstufe und der Mittelstufe, die seit diesem Schuljahr auf G9 abgestimmt sind. Schüler aus den zehnten Klassen von Haupt-, Real und Gesamtschulen informierten sich über die gymnasiale Oberstufe.

Mitglieder der Schulpflegschaft und des GAG-Förderkreises standen in der Mensa mit Kaffee und Kuchen für persönliche Gespräche bereit, vermittelten Elternperspektiven und informierten über Förderprojekte. Aus allen Jahrgängen waren Schüler an Infoständen und in Fachräumen aktiv.

Mitmachen war die Devise, und so hielten die Fächer Englisch (unter anderem mit Cambridge Certificate), Französisch mit dem Chalonnes-Austausch und dem DELF-Zertifikat, Spanisch und Latein interessante Schnuppermodule bereit.

Im Kunstraum wurden Tonfiguren gestaltet und Farbdrucke hergestellt. In den Biologie-, Chemie- und Physikräumen erläuterten Mittel- und Oberstufenteams praktische Versuche und assistierten bei Experimenten. Das GAG ist MINT-Schule und bietet für alle Jahrgänge, auch interessante Projekte und Wettbewerbe an. Gezielt möchte man mentale Barrieren bei der Auseinandersetzung mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik abbauen.

Basiselement im musischen Bereich ist die in den Jahrgangsstufen 5 und 6 bestehende Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. In der Aula wurden Instrumente erkundet. Im Musikraum probte der Chor mit begeistert mitsingenden und zuhörenden Gästen.

Im Geschichts- und Erdkunderaum wurde die Arbeit von Archäologen nachempfunden, und es wurde die geografische Herkunft von Gesteinsproben und Nahrungsmitteln erforscht. In der Sporthalle gab es einen Hindernisparcours.

Anmeldewoche am GAG zum Schuljahr 2020/21 ist vom 24. bis 28. Februar.