Mit Angeboten Kirche stärken

Wofür soll Kirche da sein? In den kommenden Jahrzehnten werden die beiden großen Kirchen in Deutschland mit dieser Frage verstärkt konfrontiert. Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg, André Ost , fasste in seinem Vortrag bei den Tecklenburger Gesprächen gleich zu Beginn seiner Ausführungen die Ergebnisse einer Studie über die Mitgliederentwicklung in den 27 (Erz-)Bistümern und den 20 evangelischen Landeskirchen mit dem Wort zusammen: „Wir werden weniger.“

Nach dieser Studie werden von den gegenwärtig 44 Millionen Mitgliedern im Jahr 2060 nur noch etwa die Hälfte der Deutschen zu einer der beiden Kirchen gehören. „Damit bilden die Christen in 40 Jahren zwar immer noch die größte Glaubensgemeinschaft in Deutschland“, so der Referent. Doch für die Verkündigung und das Gemeindeleben der Kirchen, aber auch für das umfangreiche soziale Engagement in Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung stünde dann auch nur noch die Hälfte an Finanzen zur Verfügung.

An der demografischen Entwicklung sei nichts zu ändern. Ermutigung aber für zukünftige Entscheidungen sieht der Superintendent darin, dass „für die Evangelische Kirche von Westfalen immerhin etwa ein Drittel des prognostizierten Rückgangs der Mitglieder von Faktoren bestimmt wird, die unser kirchliches Handeln beeinflussen kann“. Das Verhalten der Menschen sei wesentlich von der Akzeptanz der Kirche vor Ort bestimmt.

„Die Gemeinden sind es, die an den Mitgliedern nah dran sind“, so der Referent. Die Mitgliederbindung insbesondere in der Altersgruppe der 14- bis 35-Jährigen sei mit attraktiven Angeboten zu stärken, denn sie stelle bei den Austritten den größten Anteil. Auch sei für eine nachhaltige Kirchenbindung eine altersgemäße Berührung mit dem christlichen Glauben in der Kindheit wichtig. Dies gelte insbesondere, weil die Zugehörigkeit zur Kirche nicht mehr wie früher von Generation zu Generation wie selbstverständlich weitergegeben werde.

André Ost teilte die Überzeugung des Vorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschland, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, dass „die Strahlkraft der Kirche nicht von Zahlen abhängig ist“, dennoch, so der Superintendent, „muss Kirche im öffentlichen Raum erkennbar sein“.

Die zahlreichen Zuhörer sorgten im Anschluss für eine lebhafte Diskussion mit persönlichen Kirchenerfahrungen. Klagen über die Unbeweglichkeit kirchlicher Strukturen standen ebenso im Raum wie Berichte von vorbildlichen kirchlichen Aktivitäten.