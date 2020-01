Tecklenburg -

So mancher Autofahrer bremste am Montagmorgen verblüfft ab und musste sich einen anderen Weg suchen. Die Bahnhofstraße ist zwischen der Straße Am Weingarten und der Lengericher Straße/Landrat-Schultz-Straße komplett gesperrt. Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL) verlegt dort neue Wasserleitungen.