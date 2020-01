Besonders Menschen, die selbst einmal in eine bedrohliche Lebenslage geraten sind, wissen die Blutspende als Dienst am Nächsten, zu schätzen, schreibt das DRK und verweist auf die vielen ehrenamtlichen Helfern, die immer wieder ihre Zeit und Kraft in den Dienst der guten Sache stellen.

Der nächste Blutspendetermin findet am Montag, 20. April, von 16 bis 20.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Peter und Paul statt.