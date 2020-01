„Beauty is a line – Von Cy Twombly bis Gerhard Richter ” ist das Thema der Ausstellung. Die Linie als Gestaltungsmittel in ihrer Schönheit und Funktion in Kunst und Kulturgeschichte wird auch Gegenstand der Veranstaltung sein, teilt die Erwachsenenbildung mit. Ausgewählte Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Assemblagen, Filme, Installationen, Performances und Einrichtungsgegenstände laden zu Betrachtungen, Deutungen und Diskussionen ein.

Bei einer spannenden Entdeckungstour durch die Ausstellung folgen die Teilnehmenden dem Gestaltungselement der Linie, die in der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert als dekoratives Element Architektur und Innenausstattungen, Kleidung, oder auch das Design der kleinen Alltagsdinge verschönerte, über die geometrisch-abstrakten Formen der klassischen Moderne bis zur zeitgenössischen Kunst.

Dr. Alfred Pohlmann, Referent der Veranstaltung, wird den Teilnehmenden einen exemplarischen Überblick über Gestaltungsmöglichkeiten und Richtungen der Kunst im Verlauf der Kunst- und Kulturgeschichte vermitteln.

Die Kosten (inklusive Eintritt und Führung) betragen zehn Euro. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Foyer des Museums. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bei der Erwachsenenbildung Tecklenburg ( ✆ 0 54 82/ 68 133, vormittags; E-Mail erwachsenenbildung@jubi-te.de).