Ein Platz voller Geheimnisse

Tecklenburg -

Der Dodofelsen ist nicht leicht zu finden. Er liegt etwa 100 Meter von der Bahnhofstraße entfernt an der Straße Am Himmelreich. Das Gelände rund um die Formation ist zugewachsen und verwildert. 15 Studenten von der Universität Osnabrück haben sich davon nicht abhalten lassen. Sie haben es unter die Lupe genommen und Ideen entwickelt, was sich aus dem Areal machen lässt. Die jungen Leute studieren im dritten Semester Landschaftsarchitektur. Dem Dodofelsen haben sie ihre Semesterarbeit gewidmet. Die Ergebnisse präsentierten sie am Dienstag im Kulturhaus.