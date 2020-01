Zur Jahreshauptversammlung mit anschließendem Grünkohlessen traf sich der Kirchenchor nach alter Tradition in der Gaststätte Antrup.Die erste Vorsitzende Carola Kugler begrüßte den fast vollständig erschienenen Chor sowie die Chorleiterin Helen Katja Rothfuss , die nach überstandener Krankheit wieder im Einsatz sein wird.

Nach langjähriger Mitarbeit als zweite Vorsitzende steht Edith Brönstrup im neuen Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, heißt es in einem Bericht des Kirchenchors. Zum Nachfolger wurde Hans-Ulrich Kriege gewählt, der auch als Notenwart fungiert. Nachdem Helmut Gosejohann ausgeschieden ist, stehen ihm Claudia Casamento und Katrin Heimann zur Seite.

Kassiererin Ingrid Mieth verlas den Kassenbericht, der von Johanna Hinz geprüft worden war und keine Beanstandungen aufwies. Mit einem guten Polster geht es nun in das neue Jahr, heißt es weiter in dem Bericht des Chors.

Anschließend wurde von der Schriftführerin der Jahresbericht verlesen. Er zeigte viele Höhepunkte, die trotz des krankheitsbedingten zeitweiligen Ausfalls der Chorleiterin allesamt mit befreundeten auswärtigen Chorleitern gut gemeistert wurden. In diesem Zusammenhang dankte der Chor der Vorsitzenden für ihr großes Engagement.

Die fleißigsten Sänger, die fast keine Chorprobe versäumten, waren Bärbel Egbert, Claudia Casamento und Gudrun Bovenschulte.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Auftritte geplant. Der erste Auftritt ist am Sonntag, 9. Februar, im Nachmittagsgottesdienst aus Anlass der Bombardierung Leedens vor 75 Jahren. Auch am Karfreitag und zur Konfirmation im Mai sind Chorbeiträge geplant, ebenso zur Goldenen Konfirmation, am Ewigkeitssonntag, beim Chorsingen im Advent und am 1. Weihnachtstag. Außerdem ist ein Halbtagsausflug in der Mitte des Jahres geplant, zu dem auch die Partner der Sänger eingeladen sind.

Neu ist auch die geänderte Anfangszeit der Proben. Darauf weist der Chor hin. Sie beginnen dienstags um 19 Uhr.