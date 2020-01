BSV-Haus platzt aus allen Fugen

Als Gäste sind Kooperationspartner mit im Boot. „Gemeinsam sind wir stark und haben schon viel durch gutes Miteinander erreicht“, lobte Sackermann und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei den Vertretern der Interessengemeinschaften Leeden und Ledde, beim Kneippverein Tecklenburger Land, beim TuS Graf Kobbo Tecklenburg, beim TV Hohne und beim RSV Bergeslust. „Wir sind ein lebendiges Stiftsdorf.“ Diesen Begriff hat Gerd Wellemeier, Vorsitzender der IG Leeden geprägt. Den widmete Udo Sackermann um in „Wir sind ein lebendiger BSV“.

Dass dem so ist, untermauerte er in seinen Ausführungen. Er berichtete von einer Satzungsänderung, die den Verein auf moderne Füße gestellt habe. Es gibt eine hauptamtliche Geschäftsführung, in der Birgit Brüning für den Bereich Betreuungsangebote, Bernd Gienau für den Bereich Haus der Gesundheit und Rehasport und Jürgen Sackermann für den Bereich Verwaltung, Finanzen und Sport tätig sind und den Verein nach außen vertreten. Dazu gibt es einen sogenannten Aufsichtsrat, dem die Verantwortlichen der Abteilungen des BSV angehören. Aus diesem Kreis wird ein Vorsitzender gewählt, der Sprecher des Vereins ist. Dieses Amt hat Udo Sackermann inne. „Eigentlich wollte ich mich ja schon vor einiger Zeit zurückziehen. Nun müsst ihr mich noch etwas länger ertragen. Aber in zwei Jahren ist endgültig Schluss“, verkündete der Amtsinhaber.

Wirtschaftlich, so berichtete der Sprecher, sei der BSV sehr gut aufgestellt. Seit sechs Jahren bestehe das Haus der Gesundheit, das einen nie und nimmer erwarteten Zulauf erfahren habe und nach wie vor erfahre. Besonders der Rehasport boome. „Das hat zur Folge, dass die Räume nicht mehr ausreichen. Wir müssen ausbauen. Das wird in den nächsten zwölf Monaten geschehen“, erläuterte Sackermann. Was Sorge bereite, sei die personelle Seite. „Uns fehlen Fachleute im Rehasport“, so Sackermann. Daher beschreitet der BSV einen nicht alltäglichen Weg. Der Verein übernimmt die gesamten Ausbildungskosten. „Wer Interesse hat, sollte sich umgehend bei uns melden“, appellierte der Vorstandssprecher.

Erfolgreich arbeitet der BSV Westfalia im Betreuungsbereich für Schulen und Kindergärten. Auch dafür werde Personal gesucht. Im sportlichen Bereich gebe es im BSV ein Auf und Ab. „Das ist im Sport so, mal herrscht Sonnenschein, mal ziehen Regenwolken durch“, bemerkte Udo Sackermann. Insgesamt sei der Verein auf einem guten Weg und baue weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern.