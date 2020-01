Abi-Partys werden veranstaltet, Kuchen in der Schule verkauft, Aktionen gestartet und Spenden erbeten: Die Schüler sind ebenso findig wie aktiv, wenn es darum geht, Geld einzunehmen für ihren Abi-Ball. Neben dem Pauken steht oft eine ganze Reihe von Aktivitäten auf dem Plan. Das war auch beim Abschluss-Jahrgang 2019 des Graf-Adolf-Gymnasiums nicht anders. Ein extra gebildetes Abi-Ball-Finanzteam musste gut wirtschaften und knapp kalkulieren, um alles bezahlen zu können. Das ist gelungen. Es sind sogar 1460 Euro übrig geblieben.

Wohin mit dem Geld? Darüber haben die Absolventen nachgedacht und sind nach mehreren Gesprächen überein gekommen, die Summe einem guten Zweck zukommen zu lassen. Deshalb besuchte Sven Alker im Auftrag der Abiturientia 2019 nun seine ehemalige Schulleiterin Evelyn Futterknecht . Es sei eine vorbildliche Geste auch als Beispiel für andere Schulen, heißt es in einem Bericht des GAG. Die Umweltorganisation „The Ocean Cleanup“ soll das Geld bekommen – ein niederländisches Projekt, das Technik der Luft- und Raumfahrtechnik anwendet, um Plastikmüll in den Ozeanen einzusammeln.

Abiturjahrgänge fast aller Schulen organisieren ihre Veranstaltungen und Abiturbälle gewöhnlich eigenverantwortlich in Komitees, zu denen auch der Finanzierungsbereich zählt. Es geht um das nicht einfach zu erreichende Ziel, große teure Veranstaltungsräume und gefragte Discjockeys zu buchen und kurzfristige Haftungsversicherungen abzuschließen.

Sven Alker zeigte sich glücklich, dass durch den tollen Job aller GAG-Abi-Teams von 2017 bis 2019 ein Plus erwirtschaftet werden konnte, das Überlegungen für „ein Mehr als nur Rückverteilung“ aufkommen ließ. Obwohl in alle Winde von Studium oder Ausbildung zerstreut, diskutierten sie die Idee, ihrem Gymnasium, das sich als Unesco-Schule dem Umweltgedanken sehr verbunden fühlt, etwas Besonderes zu hinterlassen.

Sven Alker: „Es soll auch ein Vorbild für die Zukunft sein, zu dokumentieren, dass uns die Menschenrechts- und Umwelterziehung am GAG auch plausibel gemacht hat, dass aktiv gehandelt werden muss, um Veränderungen zu bewirken. In der knappen Rückschau der vergangenen Monate haben wir erkannt, dass diese Schule uns sehr viel Wichtiges und Wissenswertes mit auf den Weg gegeben hat, und wir möchten nun unseren Überschuss, der erfreulich hoch geworden ist – symbolisch und gemeinsam mit dem GAG – an The Ocean Cleanup weitergeben.“

Evelyn Futterknecht war dankbar für diese Initiative und die Möglichkeit, eine bedeutende Spendensumme gemeinsam mit dem Abiturjahrgang 2019 weiterzuleiten: „Es zeigt, dass unsere Absolventen das große Ganze, das hinter unserer Pädagogik steht, verstehen und bewusst in ihre Zukunft tragen.“