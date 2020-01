Nach 20 Jahren wird es was

Der Startschuss sei bereits erfolgt und das Baufeld frei geräumt, informierte der Bürgermeister und begrüßte Vertreter des Kneipp-Vereins zum Spatenstich. Verschiedene Anläufe seien in der Vergangenheit unternommen worden, um einen zweiten Badbetrieb einzurichten, unter anderem in bestehenden oder am Handal geplanten Hotels. Doch auf private Hoteliers wolle man nun nicht mehr warten. „Wir brauchen als Stadt eine eigene Einrichtung“, so Streit .

Durch den Kneipp-Betrieb sei das Waldfreibad gesicherter denn je, freute sich Streit. In direkter Nachbarschaft gebe es eine Kindertagesstätte, ein Restaurant und den Landschafts- und Kurpark, der 2020/21 als Vitalpark umgestaltet werden soll. „Das kommt Kneipp entgegen und ergibt ein Gesamtkonzept“, so der Bürgermeister.

Alt-Bürgermeister Wilfried Brönstrup, Gründungsmitglied des Kneipp-Vereins, verwies darauf, dass dieser mittlerweile rund 140 Mitglieder aus Tecklenburg und Umgebung zähle. Über den Neubau sei er „voller Freude“.

In den Räumen bietet künftig der Kneipp-Verein Tecklenburger Land gemeinsam mit dem Fitness-Studio Vithera aus Tecklenburg Kurse und Wasseranwendungen nach Kneipp an. In der Lehrküche sollen Kochkurse stattfinden – alles im Sinne der fünf Kneipp-Elemente Wasser, Bewegung, Ordnung, Ernährung und Heilpflanzen. Außerdem gibt es einen Ruheraum, Umkleideräume und WCs.

Im August solle alles fertiggestellt sein, erläuterte Architekt Timo Bardelmeier. Das Gebäude entstehe in Holzrahmenbauweise und bekomme eine massive Holzstapeldecke, die mit Lichtkuppeln versehen werde.