Der gemischte, ökumenische Chor sucht zur Verstärkung der Bass- und Tenorstimmen Männer, die Spaß am Singen und Musikmachen haben. Willkommen sind alle, die schon im Chor oder in einer Band gesungen haben, genauso wie diejenigen, die von sich behaupten, nicht singen zu können, dies aber im Fußballstadion, unter der Dusche, im Auto, als Gute-Nacht-Gesang für die Kinder oder in der Kirche ständig tun.

Chorgesang braucht bei Miteinander keine professionellen Vorkenntnisse. Die eigene Stimme und der Spaß daran, mal etwas Neues auszuprobieren reichen aus. Alle interessierten Männer sind zu den Chorproben, die alle zwei Wochen jeweils dienstags von 19.45 bis 21.15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Tecklenburg stattfinden, eingeladen. Die nächste Probe ist heute. Ein Vorsingen gibt es bei Miteinander nicht.

Im Chor gibt es nach eigenen Angaben „ein ehrliches, menschliches und fröhliches Miteinander, das Spaß und Freude und immer wieder emotionale Highlights im Alltag bietet sowie ein abwechslungsreiches Repertoire aus unterschiedlichen Genres (Sacro-Pop, Pop, Rock, Gospel, Traditionals)“. Die Sänger genießen Bekanntes, proben aber auch neue Stücke, die mal a capella, mal mit Klavier- oder Begleitung der Band StückWerk vorgetragen werden.

Einen Vorstand sucht man vergebens. Vielmehr gibt es die Miteinander-Mitdenker, die sich regelmäßig treffen, um Inhaltliches und Organisatorisches vorzudenken, das dann gemeinschaftlich im Chor entschieden wird.

Höhepunkte des Chorjahres 2020 werden die Durchführung von Chorworkshops im Sommer und im Herbst, Auftritte in den Tecklenburger Kirchen und das adventliche Wandel-Konzert in Tecklenburg sein. Angefragt ist die Teilnahme am Motorradgottesdienst in Lienen, bei dem der Chor im vergangenen Jahr zum ersten Mal gesungen hat.