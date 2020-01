Die Grundlagen der Grafschaft Tecklenburg

Vortragsreihe „Wegmarken in der Geschichte“

Tecklenburg -

Der Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg eröffnet seine Vortragsreihe 2020 „Wegmarken in der Geschichte der Grafschaft und des Kreises Tecklenburg“ am Dienstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Walther-Borgstette-Straße 5 (Eintritt sieben Euro) mit einem vertrauten Referenten: Dr. Christof Spannhoff. Darauf weisen die Organisatoren hin.