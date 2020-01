Friedrich Sundermann ist seit 70 Jahren Mitglied

Nach dem Verlesen des Protokolls durch Schriftführer Martin Folsche und des Jahresberichts der Spielgemeinschaft Ledde-Lengerich durch Detlef Lagemann berichtete der zweite Schießwart Andre Landwehr von den Aktionen der Ledder Schießgruppe und lud alle Interessierten zu den Übungsschießen im Ledder Schießstand am Widum ein.

Danach wurde der Jahresbericht des Schützenvereins von Dirk Heiligtag vorgetragen. Besonders das neue Dach des vereinseigenen Schießstandes stand im Mittelpunkt. Heiligtag bedankte er sich bei allen Helfern, Firmen und Sponsoren, ohne die das Dach nicht zu realisieren gewesen wäre.

Der Kassenbericht wurde vom ersten Kassierer Jörg Donnermeyer vorgetragen. Die Kassenprüfer Andre Stalljohann und Uwe Hitzmann hatten keinerlei Beanstandungen. Kassierer und Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Bei den Vorstandswahlen wurde Jörg Donnermeyer einstimmig im Amt bestätigt. Neuer Kassenprüfer für den scheidenden Uwe Hitzmann wurde Ralf Hinnah.

Den Festausschuss 2020 bilden weiterhin Axel Störmer und Hendrik Hinnah, neu hinzu kommen Maik Overmöller und Stefan Brandt.

Die Ehrungen nahm Hauptmann Andre Landwehr mit dem Vorsitzenden Dirk Heiligtag zusammen vor. Seit 25 Jahren im Verein sind Johannes Dresemann und Jürgen Vogelsang, Günter Sundermann (jun.) und Uwe Zerulla. Seit 60 Jahren ist Josef Bauer dabei und seit 70 Jahren Friedrich Sundermann.

Das Ledder Schützenfest findet vom 12. bis 14. Juni auf dem Ledder Dorfplatz statt. Am 4. Februar veranstaltet die Blaskapelle Schapen ihr Jahreskonzert. Der Schützenverein möchte daran teilnehmen. Verbindliche Anmeldungen nimmt ab sofort der erste Vorsitzende entgegen.

Traditionell wird der Schützenverein Ledde-Dorf am Ostersamstag, 11. April, für die Ledder Bevölkerung ein öffentliches Osterlagerfeuer mit Ostereiersuche für Kinder am vereinseigenen Schießstand am Widum veranstalten.