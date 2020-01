„Wir sind gut aufgestellt“

Altenpfleger werden schlecht bezahlt. Mit diesem Märchen wollen sie aufräumen und für den Beruf werben: Jörg Niemöller, Einrichtungsleiter, und Johann Nickel , Pflegedienstleiter im Matthias-Claudius-Haus (MCH). Nach der Ausbildung gebe es ein Einstiegsgehalt von 3100 Euro brutto, erläutert Niemöller. Und Nickel fügt hinzu: „Wir zahlen nach Tarif.“ Doch es ist nicht nur das Geld, das zählt, sondern die Freude am Umgang mit Menschen. Denn die muss jemand haben, wenn er sich für den Beruf der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns entscheidet. Diese Berufsbezeichnung ist neu.

Seit dem 1. Januar gibt es die generalisierte Pflegeausbildung. Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege werden zusammengeführt. Die Pflege aller Altersstufen ist Ausbildungsinhalt. Die Auszubildenden lernen also im Krankenhaus ebenso wie im Seniorenheim. „Wir versprechen uns davon eine Aufwertung des Berufs“, sieht Niemöller in der Neuausrichtung den richtigen Weg. Und er hofft gleichzeitig, dass sich Interessierte melden. Zum 1. April und zum 1. Oktober werden in dem Seniorenheim neue Auszubildende eingestellt.

Derzeit ist das Haus mit 71 Personen voll belegt und personell gut aufgestellt. „Gute Teamarbeit ist das A und O“, weiß Johann Nickel aus Erfahrung. 30 bis 40 Prozent der Arbeitszeit würden in die Grundpflege der Senioren investiert. Die Vorbereitung der Visite, Gespräche mit Angehörigen, Planung und Beratung sind weitere Tätigkeiten der Pflegenden. Gerade die Beratung sei ein wichtiger Punkt, so Nickel.

Zudem gebe es zahlreiche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Niemöller und Nickel müssen es wissen, schließlich haben sie beide einmal als Altenpfleger angefangen.

Ein Unterschied zwischen Krankenhaus und Pflegeeinrichtung: In einer Klinik verweilen die Menschen nicht lange, wohl aber im Seniorenheim. Dadurch entstehen engere Beziehungen zu dem Pflegepersonal, schildert Nickel.

Dass es nicht nur um Pflege geht, sondern auch darum, das Leben im Seniorenwohnheim so angenehm wie möglich zu gestalten, erläutern Sozialarbeiterin Barbara Heusel und Ergotherapeutin Kerstin Bruns. „Wir feiern alles, was gefeiert werden kann“, erzählen die beiden und listen auf: Heiligabend, Weihnachten, Silvester, Neujahr und Ostern werden besonders begangen. Schützenfest, Maifest und Karneval sind weitere Veranstaltungen. Es wird gemeinsam gekocht oder gebacken und es gibt handwerkliche Aktionen. Je nachdem, wie mobil die Bewohner sind, gibt es Gruppenangebote „oder wir gehen ins Zimmer, zum Beispiel, um vorzulesen oder für eine Massage“, erklärt Barbara Heusel. Es würden Konzepte entwickelt, was für wen geeignet sei, führt Niemöller hinzu. „Der Umgang mit alten Menschen macht Freude.“

Die Neuordnung der Pflegeausbildung ist nicht die einzige Herausforderung in diesem Jahr. Die zweite ist der neue Pflege-TÜV, der die bisherigen Pflegenoten ablöst. Halbjährlich werden Daten an eine Meldestelle übermittelt. Konkret gehe es darum, ob Bewohner Druckgeschwüre bekommen, Gewicht verloren haben oder ob sie gestürzt sind, erläutert Niemöller. Einmal im Jahr komme dann der medizinische Dienst der Krankenkassen, um die Angaben zu überprüfen. Anschließend werde eine offizielle Bewertung ins Internet gestellt.

„Ab Juli geht es offiziell los“, so Nickel. 20 bis 25 Arbeitsstunden seien notwendig, um alles einzugeben. Erleichtert werde die Arbeit durch ein Dokumentationssystem.

„Wir sind guter Dinge und gut aufgestellt“, sieht Niemöller dem positiv entgegen. Natürlich bedeute das mehr Verwaltungsaufwand, aber die Bewohner und deren Angehörige bräuchten zur Beurteilung einer Pflegeeinrichtung schließlich verlässliche Parameter. Und man könne zudem das eigene Haus besser einsortieren, findet Niemöller.