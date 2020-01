Klimawandel steht im Fokus

Schirmherrin ist die Brochterbeckerin Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Sie unterstützt diese Aktion, weil sie der Meinung ist, dass nachhaltige Entwicklung Bestandteil von Bildung sein muss. „Kinder und Jugendliche setzen sich für mehr Anstrengung im Klimaschutz ein. Denn sie lernen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Umwelt hat“, schreibt die Ministerin in ihrer Zusage an den Chor. „Wir stehen vor einem Umbruch in der Gesellschaft und diesen werden wir nur gemeinsam meistern. Dafür brauchen wir vor allem die Begeisterung der jungen Generation. Junge Menschen wollen teilhaben und daher sollten wir sie anleiten, kreativ zu werden und selbst Lösungen zu entwickeln. Dieser Prozess beginnt mit kleinen Schritten.“

Nicht nur die „Ode an die Freude“ ist zu hören, die Mädchen und Jungen aus dem Tecklenburger Land präsentieren auch ihr jeweiliges Schullied. Der Sänger Markus Becker und der Mundakrobat Pete The Beat haben ihr Kommen zugesagt. Insa Backe vom WDR übernimmt wieder die Moderation.

Die Veranstaltung wird begleitet von einem Wettbewerb für alle Schüler: Passend zum Thema sollen Videos, Fotos, Witze, Sprüche, Gifs – alle Formate sind zugelassen – an die Instagram Adresse @wandel_te versandt werden. Die besten fünf werden ausgezeichnet.

Es ist nicht die erste Veranstaltung dieser Art, die in Tecklenburg auf der Bühne durchgeführt wird. Bereits 2017 sind mit #HandDrauf – Wir zeigen Haltung“ und dem Europatag 2019 zwei Aktionen durchgeführt worden, die ebenso bewegend wie erfolgreich waren.

„Umwelt, Klima, Klimawandel und Veränderungen in der Gesellschaft sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Es sind die Themen, für die unsere jetzigen Schüler in einigen Jahren als verantwortliche Generation eigenständig Lösungen finden müssen“, heißt es im Einladungsschreiben von Chorleiterin Stephanie Müller-Bromley und Bürgermeister Stefan Streit. „Machen sie mit, setzen sie ein Zeichen für Europa, Freiheit und Frieden und für einen verantwortlichen Umgang miteinander und mit unserer Umwelt.“