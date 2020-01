Für Ledde wird Lösung gesucht

Auf Anfrage dieser Zeitung teilt die Unternehmenskommunikation der Netto-Zentrale mit, dass man als qualifizierter Nahversorger und Partner für Städte und Gemeinden bestrebt sei, die leer stehende Ladenfläche im Vorkassenbereich erneut an eine Bäckerei zu vermieten. Aufgrund des frühen Planungsstatus könne man derzeit keine weiteren Informationen zu der Filiale in Ledde mitteilen.

Das Unternehmen verweist darauf, dass Netto- Kunden in den Back-Stationen in den Filialen den ganzen Tag über frische Brot- und Backwaren finden würden, die im Markt gebacken werden.

Nicht nur Netto bemüht sich um einen Nachfolger für Heukamp, sondern auch die Interessengemeinschaft (IG) Ledde. Das bestätigt deren Vorsitzender Hartmut Brackemeyer . Man stehe in Kontakt zum Netto-Markt und zu einem Bäcker. „Wir geben die Hoffnung nicht auf“, ist Brackemeyer optimistisch. Zumal ja derzeit direkt neben dem Netto Wohnhäuser und eine Seniorenwohnanlage entstehen: potenzielle Kundschaft.

Den Schließungen beziehungsweise Übernahmen der Heukamp-Filialen war ein Insolvenzeröffnungsverfahren vorausgegangen.

Eine weitere Heukamp-Filiale befand sich bislang im Edeka-Raiffeisen-Markt in Brochterbeck. Auch die ist bereits geschlossen. Aber, freut sich Filialleiter Peter Bieberle: „Am Montag, 3. Februar, eröffnet hier Kiepenkerl eine Filiale.“ Dann gebe es die gewohnten Leistungen und auch eine Frischwurst-Theke. „Das ist eine qualitative Verbesserung.“

Die Bäckerei Kiepenkerl mit Sitz in Greven blickt auf eine sehr lange Tradition zurück. Ihr Ursprung liegt im Jahr 1894. Sie hat mittlerweile rund 260 Mitarbeiter und betreibt unter anderem eine Filiale in Lengerich.

Der Heukamp-Standort an der Gräfin-Anna-Straße in Tecklenburg samt der Mitarbeiter wird ab heute von der Bäckerei Werning aus Neuenkirchen übernommen. Einen festen Termin für die Eröffnung gibt es noch nicht. „Wir wünschen uns Mitte Februar“, sagt Tanja Kolhoff, Marketingleiterin des Unternehmens. Und fügt angesichts der weiterführenden Schulen in Tecklenburg hinzu: „Wir bilden auch aus.“