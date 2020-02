So mancher Einwohner zieht um

Tecklenburg -

Der erfahrene Wähler ist ein Gewohnheitstier. Kommt die Wahlbenachrichtigung, wird gar nicht mehr darauf geschaut. Man weiß je schließlich, an welchem Tag man sein Kreuzchen machen muss – und vor allem, in welcher Örtlichkeit. Weil man ja im eigentlich immer gleich bleibenden Wahlbezirk wohnt. Doch das kann am Sonntag, 13. September, anders sein. In Tecklenburg und Ledde werden Wahlbezirke neu eingeteilt. Nötig wird das durch das „Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes“.