Die erste Vorsitzende Elisabeth Püning hatte die Versammlung in der Gaststätte Antrup eröffnet und an die vielfältigen Aktivitäten im vergangenen Jahr erinnert.

Der Dank der Vorsitzenden ging an zwei Mitglieder, die ihr Amt zur Verfügung stellten. Martin Bensmann hat viele Jahre das Vereinsdoppelkopfturnier organisiert. Christian Siepenkötter war lange Zeit Schriftführer.

Versammlungsleiterin Anke Bovenschschulte beantragte die Entlastung des gesamten Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Bei den Neuwahlen wurde Elisabeth Püning einstimmig als Vorsitzende wiedergewählt, ebenso die stellvertretende Vorsitzende Monika Wiggermann. Kassenwart ist Reinhard Püning und Schriftführer Heiner Igelbrink. Als Kassenprüfer fungiert Reinhard Horstmeier. Fahnenträger sind Andreas Finke, Martin Bensmann und Edgar Budke. Neu im Festausschuss ist Ilka Steinigeweg.

In diesem Jahr haben beide Chöre der Gemeinschaft neben ihrer Probenarbeit mehrere Auftritte zu absolvieren. Zunächst gibt es am 15. Februar von „Musica Nova“ ein Benefizkonzert in Westerkappeln sowie am 22. März ein Konzert in der Stiftskirche. Am 3. Oktober nimmt „Musica Nova“ am Chorfestival im Kloster Gravenhorst teil. Am 30. April wird vom Männerchor auf dem Dorfplatz wieder der Maibaum aufgestellt.