Uralt ist die Stützmauer am Burgberg und hat schon so manches Unwetter und einige Belastungen überlebt. Doch nun neigt sie sich immer weiter. Vor einem Jahr war die Schieflage bereits so gravierend, dass der Kreis Steinfurt die Zufahrt zwischen Jugendherberge und Freilichtbühne für den motorisierten Verkehr gesperrt hatte. Nun sind auch Fußgänger betroffen. Wer vom Parkplatz Burgberg hinaufspazieren möchte, steht am Abzweig des Philosophenweges vor einem Bauzaun: „Hanggelände. Betreten verboten!“ steht auf einem Schild.

Wie der Kreis als Eigentümer der betroffenen Fläche auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, hat sich die Schieflage der Stützmauer immer weiter verschärft. Deshalb sei der mögliche Gefahrenbereich mit Bauzäunen abgesperrt worden. „Diese Absperrung erfolgt parallel zur Stützmauer, so dass ein gut ein Meter breiter Durchgangsweg für Fußgänger verbleibt. Zudem ist der Gefährdungsbereich unterhalb der Stützmauer großräumig mit einem Bauzaun abgesperrt. Der Burgberg kann von dieser Seite zurzeit nicht begangen werden. Diese Einschränkungen werden voraussichtlich bis zur Fertigstellung der neuen Stützmauer andauern“, teilt die Pressestelle mit.

Ausschreibung der Arbeiten läuft

Der Kreis Steinfurt beobachtet die Setzungs- und Absack-Bewegungen eines Teilstücks der Stützmauer am Burgberg schon länger. Diese Bewegungen hätten sich in den vergangenen Wochen verstärkt, so dass der Kreis sich entschlossen hat, den betroffenen Mauerabschnitt noch in diesem Frühjahr zu erneuern. Die Ausschreibung der Arbeiten läuft. Sie sollen bis Anfang Mai zum Beginn der neuen Spielsaison abgeschlossen sein, heißt es weiter beim Kreis Steinfurt.

Die getroffenen Maßnahmen seien mit der Stadt, der Freilichtbühne und der Jugendherberge soweit abgestimmt, dass diese keine grundlegenden Probleme für ihren Betrieb sehen – wenn denn der Zeitrahmen seitens des Kreises eingehalten werden kann.

Der Verkehr könne nach der Maßnahme so weiterlaufen wie vorher.

Da die Ausschreibung läuft, macht der Kreis noch keine Angaben zu den Kosten.