Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ist voller Leben. Dort wird gefeiert, getagt und ausgestellt. Sehr zur Freude des Träger- und Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus Ledde, der jetzt seine Mitgliederversammlung abhielt.

Bei Kaffee und Weggen präsentierte der erste Vorsitzende Walter Melcher den über 20 Anwesenden einen informativen Rückblick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Gut besucht wurde das Haus unter anderem bei Vorträgen, Frühstückstreffen, Konzerten und der Ausstellung des Malkreises, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Neben den Kulturveranstaltungen wird das Haus von der Handarbeits- und Spinngruppe des Heimatvereins regelmäßig genutzt und auch für private Veranstaltungen kann es angemietet werden. So wird das denkmalgeschützte Fachwerkhaus bei Geburtstagen, Familien- oder Vereinsfeiern von der Bevölkerung sehr gut angenommen, freute sich der Vorsitzende. Er verwies darauf, dass in dem Haus auch standesamtlich geheiratet werden könne. Ein stilvoll dekorierter Trautisch verleihe der Trauzeremonie einen festlichen Rahmen und ein würdiges Ambiente. Davon konnten sich die Mitglieder des Vereins an diesem Nachmittag überzeugen.

Im weiteren Verlauf präsentierte Walter Melcher die Angebote für das laufende Jahr. Neben Klassikern wie dem Frühstückstreffen oder dem Sockenbasar wird es auch 2020 wieder Vorträge und auch das „Singen im Rudel“ im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden. Die musikalische Begleitung wird die siebenköpfige Band „Saitenspringer“ übernehmen.

Nach der Präsentation des Kassenberichts, sowie des Haushaltsplans, verbunden mit einer Entlastung des Vorstands, wurde Christa Grabe einstimmig als zweite Vorsitzende im Amt bestätigt.