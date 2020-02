Am Donnerstag, 20. Februar, ab 18 Uhr gibt es in der Aula des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) erneut eine Opernaufführung für Kinder. Besonders auch die Grundschulkinder der Region sind eingeladen, teilt das GAG mit.

Wolfgang Amadeus Mozart komponierte die Musik zu der Liebesparodie „Bastien und Bastienne“ 1768 im Alter von nur zwölf Jahren als Auftragswerk eines Wiener Arztes (Franz Anton Mesmer) als eines seiner frühesten Singspiele. Die Musik kommt vom Band, der Gesang ist live und wird von Profi-Opernsängern der Jungen Oper Detmold übernommen. Acht Schüler aus Musikkursen des Graf-Adolf-Gymnasiums übernehmen kleine Rollen.

„Unsere Oper für Anfänger „Bastien und Bastienne“ ist durch die einfach nachzuvollziehende Geschichte sowie die unkomplizierte, geradlinige Musik eines damals noch sehr jungen Mozart ein perfekter Einstieg in die Opernwelt“, kündigt die Junge Oper Detmold an. Daher sei sie sogar für Kinder ab etwa fünf Jahren geeignet, aber auch für Kinder und Jugendliche, die zum ersten Mal mit der Materie in Kontakt kommen.

Die GAG-Musikfachschaft und die Musikschule Tecklenburger Land laden zu einem großen Operngenuss für Kinder und Familien ein.