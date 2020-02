80 Kopien, so viele hat Pfarrer Björn Thiel gedruckt. Für normale Sonntagsgottesdienste hätte diese Menge an Liedzetteln locker gereicht, doch nicht am Valentinstag. Auch bei der vierten Auflage des Gottesdienstes war die Kirche wieder gut gefüllt. Aus dem gesamten Kirchenkreis kamen die Besucher, und auch aus der Schwestergemeinde ließen es sich die Verliebten nicht nehmen, zum Gottesdienst zu gehen.

Mehr als eine stumpfe Analyse

Entgegen aller Kritik hält Pfarrer Björn Thiel den Valentinstag für sinnvoll. Zwar sei es jeden Tag wichtig, die Liebe zum Partner auszudrücken, doch bevor sie alltäglich werde, könne der Valentinstag genutzt werden, um sich die Liebe bewusst zu machen. Liebe, das sei etwas, was so recht nicht in Worte zu fassen sei. Viel zu schnell würde es dann klingen wie von einem Mechaniker für den TÜV der Liebe. Doch Liebe sei viel mehr als stumpfe Analyse. Sie sei Leidenschaft, Sehnsucht, Gefühl, Anmut. Sie erfülle mit Glück und könne sogar den Tod überwinden, betonte Thiel.

Über die Liebe wurde auch gesungen. Die Band „Stückwerk & Friends“ begleitete mit diversen Liedern den Gottesdienst und sang von Liebe, Zusammenhalt, aber auch Zuspruch. Wenn man sich nicht mehr sorgen muss, weil immer jemand an seiner Seite stehen wird (At your side – The Corrs), oder wenn man so verliebt ist, dass es bis in den Fingerspitzen kribbelt (Love is all around – Wet Wet Wer), das sei Liebe.

Zum Schluss gab es die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Da bildete sich eine lange Schlange der Verliebten.