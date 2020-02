Zum Teggeln kamen jetzt die Männer des Fastnachtsvereins Niederdorfer Straße/Hessel zusammen. Zum ersten Mal fand es in der „Historischen Gaststätte Franz“ statt. Die Veranstaltung ist traditionell nach dem Fastnachtsfest und dem Kaffeetrinken der Frauen. Für viele Männer ist das Teggeln der Höhepunkt der Aktivitäten des Nachbarschaftsvereins.

Der erste Vorsitzende Manfred Ertelt begrüßte 34 Haushaltsvorstände. Er lobte die gute Organisation des Sommerfestes durch Familie Tenberg. Ebenso ging ein besonderer Dank an die Männer des Vereins, die sich jährlich um die Weihnachtsbeleuchtung in der Straße kümmern. Am 8. August wird es einen Ausflug geben zum Hof Hauswöhrmann in Osnabrück, kündigte der Vorsitzende an. Es wurden wieder zwei Neuaufnahmen verbucht, womit sich die Fastnachtsgemeinschaft für die Zukunft gut aufgestellt sieht, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Zahlreiche Diskussionen

Anschließend startete das eigentliche Teggeln. Beteggelt wurden neue Autos, Umbauten und die Teilnahme an einem Beautyabend, für die gezahlt werden sollte. Die Männer hatten sichtlich ihren Spaß an den zahlreichen Diskussionen der mehr oder weniger spendablen Mitglieder.

Währenddessen waren 17 Kinder des Vereins in der Niederdorfer Straße unterwegs, um das traditionelle Fastnachtslied zu singen und Süßigkeiten zu sammeln. Die Männer ließen den Abend beim Doppelkopf ausklingen, und so manch einer war dann auch sein letztes Kleingeld los.