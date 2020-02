Mit einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro kam ein 52-Jähriger davon, der wegen gefährlichen Widerstandes gegen Polizeibeamte angeklagt war. Am Freitag fällte das Amtsgericht Tecklenburg dieses Urteil. Was im August 2019 in Leeden als Routine-Personenkontrolle begann und bei der Festnahme des Tatverdächtigen in einer körperlicher Auseinandersetzung eskalierte, beschäftigte an zwei Tagen das Amtsgericht.

Bei der Identitätsermittlung hatte der Angeklagte jegliche Angaben zu seiner Person verweigert und ein aggressives Verhalten gezeigt, woraufhin die Beamten den Mann durchsuchten und festsetzten. Da dieser sich erheblich wehrte, wendeten die Polizisten nach eigenen Aussagen angemessene körperliche Gewalt an. Der Angeklagte behauptete hingegen, im Fahrzeug geschlagen und gewürgt worden zu sein. Seine in einer Anzeige gegen einen der Beamten vorgebrachten Beschuldigungen wurden inzwischen von der Staatsanwaltschaft Osnabrück überprüft. Das Verfahren wurde eingestellt.

Die gestrige Verhandlung wurde mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt, ohne das daraus neue Erkenntnisse gezogen werden konnten. Die besonders von der Verteidigung geforderte Aussage eines dritten Polizeibeamten, der sich zum Tatzeitpunkt noch in der Ausbildung befand, brachte wenig Erhellendes. Der junge Beamte, der nach eigenen Angaben zum ersten Mal mit einem Fall von Widerstand gegen Beamte konfrontiert gewesen war, zeigte große Erinnerungslücken.

Überraschender Antrag

Zum Abschluss der Beweisaufnahmen stellte die Staatsanwaltschaft für alle überraschend den Antrag, nicht mehr von einem besonders schweren Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auszugehen. Ein Umstand, der einen erheblichen Unterschied in der Bemessung des Strafrahmens ausmacht. Besonders schwerer, gefährlicher Widerstand – zum Beispiel mit einem Messer – bedeutet automatisch eine Haftstrafe von mindestens sechs Monaten.

Da in diesem Fall das Messer des Angeklagten erst viel später auf der Wache gefunden wurde, ging auch der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung davon aus, dass der Angeklagte das Messer nicht vorsätzlich mitgeführt habe. Mit der Geldstrafe von 1800 Euro kam der Täter, der auch die Kosten des Verfahrens tragen muss, am Ende noch einmal glimpflich davon. Die Staatsanwaltschaft hatte eine doppelt so hohe Strafe, der Verteidiger einen Freispruch gefordert.

„Ungeschickt agierende Beamte trafen auf einen alkoholisierten Täter,“ lautete das Fazit des Richters. Er ließ allerdings keinen Zweifel daran, dass ausschließlich der Angeklagte schuld habe an der Eskalation der Situation. Keine Vorstrafen, Einsicht vor Gericht, eine Entschuldigung bei den Polizisten und einen erheblichen Alkoholpegel erkannte der Richter als mildernde Umstände an. Der 52-Jährige kann gegen das Urteil Berufung einlegen.