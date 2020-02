Wandern als spannendes Erlebnis

Vier Bausteine ergeben ein Ganzes: Eine ausgezeichnete Premium-Wanderregion wie das Tecklenburger Land muss über entsprechende Wege verfügen. Mit den Teutoschleifen und dem Hermannsweg ist dieser Punkt erfüllt. Die Wanderer müssen die Gelegenheit haben, sich zu informieren. Dafür sorgen Broschüren und Hinweistafeln. Es muss wanderfreundliche Gaststätten geben (jüngst ist Schwermann in Leeden zertifiziert worden). Und der letzte Baustein: Events für Wanderer. Die gibt es nun mit den geführten Wanderungen auf den Teutoschleifen. Eine neue Broschüre des Tecklenburger Land Tourismus listet sie auf.

Neue Broschüre

Kulinarik, Kunst und Geschichte gehören zu den Themenschwerpunkten der Touren, die bis Ende November angeboten werden. Sie eignen sich für alle, die die Schleifen mit neuen Augen sehen und nicht alleine wandern wollen, erläutert Alexia Finkeldei , Geschäftsführerin der Tecklenburger Land Touristik. Ihre Kollegin Berit Graw hat die Führungen zusammengefasst. Darunter sind bewährte Touren wie auf den Spuren der Frühlingsblüher, aber auch neue Angebote mit dem Besuch eines Bauernhofes.

Insgesamt sind 29 geführte Wanderungen in der neuen Broschüre aufgelistet. Davon finden sechs in Tecklenburg statt. Am 13. April können Wanderer die Frühblüher auf der Tecklenburger Romantik-Route entdecken. „Auf Modersohns Spuren“ begeben sie sich am 18. April. „Wildromantisch & nostalgisch“ geht es am 20. Juni zu, wenn die Tour zu Haus Hülshoff führt. Dort gibt es ein Picknick und eine kurze Kutschfahrt. Mit einer kleinen kulinarischen Gaumenfreude im Museumsgarten endet eine weitere Wanderung auf den Spuren von Otto Modersohn, zu der am 21. Juni eingeladen wird. „Kultur und Land am Wegesrand“ gibt es am 4. Juli zu entdecken bei einer Tour über den Bergpfad. Über das Teutoschleifchen „Dreikaiserstuhl“ geht es am 5. September auf lauschigen Pfaden zu einer Streuobstwiese. Die Saison endet am 21. November mit einer Tour des Geschichts- und Heimatvereins zu den Sloopsteenen.

In Lienen werden an fünf Terminen „Glückswanderungen“ angeboten. Außerdem geht es am 19. März über die mit 13 Kilometern längste Teutoschleife, den „Holperdorper“.

In Ladbergen locken Wanderungen unter dem Titel „Morgentau und Kräuterduft“ (28. März, 25. Juli, 24. Oktober) und „Was blüht denn da am Wegesrand?“ (6. Juni) über das „Ladberger Pättken“.

In Lengerich gibt es Touren zum Canyon-Blick (2. Mai und 18. Oktober).

„Sommerzeitreise“ sind die Erlebnisspaziergänge ins 19. Jahrhundert überschrieben, die am 3. April, 5. und 26. Juni durch das Mettinger Köllbachtal in die Welt der Mägde und Bergleute führen.

In Westerkappeln gibt es am 10. Mai unter dem Motto „Seester Frühlingserwachen“ eine Morgenwanderung sowie am 25. September eine Herbstwanderung. An beiden Terminen wird bei einem Milchbauern eine Pause eingelegt.

Vitalwanderungen gibt es in Recke, und zwar am 5. April auf der Steinbecker Runde und am 11. Oktober auf der Teutoschleife „Heiliges Meer“. Ibbenbüren bietet zwei Wanderungen vom Mittellandkanal zum „Heiligen Meer“ an (3. Mai und 12. Juli).

Die Broschüre „Geführte Wanderungen auf den Teutoschleifen & Teutoschleifchen“ ist in Tecklenburg im Haus des Gastes erhältlich sowie in den Tourist-Informationen der beteiligten Kommunen. Weitere Informationen gibt es unter www.tecklenburger-land-tourismus.de.