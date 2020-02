Buche steht seit Jahren auf Fäll-Liste

Am Montag ist an der Bahnhofstraße im Bereich der Serpentinen eine große Buche gefällt worden. Der Baum war nicht krank oder drohte umzukippen, er stand schlicht und einfach im Weg. „Rollator-Nutzer und Rollstuhlfahrer kamen nur noch mit großen Problemen an dieser Stelle vorbei“, erläutert Bernd Pieper , Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt in der Stadtverwaltung.

Entsprechende Hinweise aus diesem Personenkreis hätten der Verwaltung schon seit Jahren vorgelegen. „Das Problem war, dass für das Fällen dieses Baumes eine Vollsperrung der Bahnhofstraße im Bereich der Serpentinen unumgänglich war“, begründet er die lange Verzögerung dieser Maßnahme. Jetzt habe die Stadt die Chance genutzt, im Zug der Vollsperrung dieses Straßenabschnitts wegen der Arbeiten an der Kanalisation die Buche zu fällen. Auch die Teutel, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Lengerich, nutzt die Sperrung, um Leitungen in diesem Bereich zu verlegen.

In den vergangenen Jahren habe sich das Wurzelwerk des Baumes immer mehr in den Bereich des Fußweges ausgedehnt. „An dieser Stelle der Bahnhofstraße, in den Serpentinen, haben wir nur auf einer Seite einen Gehweg, der zudem nur einen Meter breit ist“, beschreibt Bernd Pieper das Problem. Der Fachbereichsleiter hat immer wieder beobachtet, dass es für die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesenen Mitmenschen „schwierig gewesen ist, da vorbeizukommen“.

Für diesen Personenkreis sei es die einzige Möglichkeit, in die Stadt hochzukommen. „Das wird jetzt etwas einfacher“, freut sich Bernd Pieper. Diese Fällaktion sei im Übrigen mit dem Eigentümer und dem Baulastträger der Straße, dem Landesbetrieb Straßen.NRW, abgestimmt gewesen.

Die Stadt nutzt die Vollsperrung nicht nur für diese Arbeiten am Gehweg. „Im gleichen Zug werden die Stützmauern in diesem Bereich und die Kanalschächte auf Vordermann gebracht“, berichtet der Fachbereichsleiter im Gespräch mit dieser Zeitung. Bis Ende März wird die Bahnhofstraße im Bereich der Serpentinen zwischen Abzweig Weingarten und Landrat-Schultz-Straße noch gesperrt sein.