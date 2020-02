„Diese Nachricht erschüttert die Gemeinschaft“

Die Arche Deutschland ist erschüttert über die Ergebnisse der von der Internationalen Arche in Auftrag gegebenen Untersuchung, die den Arche-Gründer Jean Vanier schwer belastet. Er soll nicht nur von den Missbrauchstaten seines geistlichen Mentors P. Thomas Philippe gegenüber erwachsenen Frauen gewusst haben, sondern auch selbst im Rahmen geistlicher Begleitung gegenüber erwachsenen Frauen sexuelle Übergriffe begangen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Arche Deutschland/Österreich hervor.

„Diese Nachricht hat uns erschüttert“, bekennt Gertrud Nicola im Gespräch mit dieser Zeitung. Schließlich hätten einige langjährige Mitarbeiter den im vergangenen Jahr verstorbenen Arche-Gründer Jean Vanier persönlich gekannt. „Nicht nur bei denen herrscht sehr große Betroffenheit.“

Der Gründer der Arche habe ein Botschaft gehabt, die für alle richtungsweisend ist. „Doch jetzt passen Botschaft und Realität nicht zusammen“, klingt Erschütterung aus den Worten der Leiterin der Arche Gemeinschaft Tecklenburg.

Sofort nach Bekanntwerden der Nachricht, die von der Internationalen Arche in Paris veröffentlicht worden ist, „haben wir eine Informationsveranstaltung für alle Mitarbeiter durchgeführt“, berichtet Gertrud Nicola. In dieser Zusammenkunft sei die Betroffenheit fast greifbar gewesen. Auch die Bewohner der Arche sollen über die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich des Verhaltens von Jean Vanier unterrichtet werden. „Wir wollen und werden persönlich Stellung beziehen gegenüber alle, die mit der Arche, speziell hier in Tecklenburg, zu tun haben“, versichert sie im Gespräch.

Im Juni hatte die Internationale Arche (Paris) eine unabhängige Untersuchung bezüglich der Missbrauchsvorwürfe gegen den Arche-Gründer Jean Vanier und seinen geistlichen Mentor P. Thomas Philippe in Auftrag gegeben. „Das Ziel der Untersuchung durch eine externe Organisation war eine gründliche und unabhängige Aufarbeitung der Gründungsgeschichte der Arche und des Umfelds von P. Thomas Philippe, zu dem auch Jean Vanier gehörte. Das Ziel war es, mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen unsere Richtlinien und Verfahren zur Prävention von Missbrauch weiter zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung der Arche Deutschland.

Die Auswertung der Quellen, zu denen die Internationale Arche Zugang bekam, und der Zeugenaussagen, die dem Untersuchungsteam zur Kenntnis gebracht wurden, ergaben, dass der Arche-Gründer Jean Vanier offenbar nicht nur früh von den Missbrauchstaten seines geistlichen Mentors P. Thomas Philippe wusste, sondern auch selbst im Rahmen geistlicher Begleitung sexuelle Übergriffe begangen hat. Bei den betroffenen Frauen handelt es nicht um Personen mit Behinderung, schreibt Arche Deutschland.

Der Leiter der Arche Deutschland und Österreich, Claus Michel, erklärt in der Pressemitteilung: „Diese Erkenntnisse zwingen uns, unsere Sichtweise auf Jean Vanier und die Gründungsgeschichte der Arche zu überdenken. Wir verurteilen die Taten, mit denen Jean Vanier offenbar viele Frauen tief verletzt hat. Zugleich erkennen wir den Schmerz der Frauen an, deren Aussagen zu den vorliegende Erkenntnissen geführt haben, und danken ihnen für ihren Mut. Die Ergebnisse der Untersuchung verpflichten uns, uns dafür einzusetzen, dass die Arche-Gemeinschaften sichere Orte für alle ihre Mitglieder sind.“

Die Arche Deutschland und Österreich nimmt nach eigenen Angaben den Schutz ihrer Mitglieder vor geistlichem und sexuellem Missbrauch sehr ernst. Derzeit werde eine gründliche und unab- hängige Bewertung der Präventionsrichtlinien und -verfahren durchgeführt, die im Sommer abgeschlossen werden soll.

Die Arche stehe zu dem Leitprinzip, den „einzigartigen Wert jeder Person“ anzuerkennen. „Die jetzt bekannt gewordenen Taten Jean Vaniers sind mit den Grundsätzen und Werten der Arche, wie wir sie leben, vollständig unvereinbar“, betont Claus Michel. Die Arche Deutschland und Österreich unterstütze die Entscheidung der Internationalen Arche, diese Untersuchung in Auftrag gegeben zu haben. Es sei der Arche Deutschland und Österreich wichtig, dass die Ergebnisse transparent sind, wie schmerzhaft die Schlussfolgerungen auch sein mögen.