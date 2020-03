Puppenmuseum wird zum Theater

Vorhang auf im Oberstübchen des Puppenmuseums: In den vergangenen Jahren hat der Dortmunder Schauspieler Markus Veith dem Tecklenburger Publikum bereits mehrere Theaterstücke in der immer gut gefüllten oberen Etage des Puppenmuseums präsentiert. Nun werden diese Gastspiele bald regelmäßig stattfinden, denn in enger Zusammenarbeit mit dem dortigen Verein eröffnet Veith an selber Stelle das ‚Theater Oberstübchen im Puppenmuseum‘.

Am 5. April startet eine kleine Vorsommer-Spielzeit, um „die Bretter schon mal warmzuspielen“. Dann zeigt Veith sein Theaterstück „Lampenfieber“, das sich – höchst passend – ums Theater dreht: Der Schauspieler sitzt gemeinsam mit den Zuschauern in seiner Garderobe und plaudert zwischen Kostüm und Schminke aus dem Nähkästchen: Von den Splittern der Bretter, die die Welt bedeuten, über Texthänger, Pannen, Schein und Sein und die großen Heldinnen und Helden seines Metiers – Rühmann, Leander, Fröbe, Ustinov. Mit viel Humor, Respekt und Biss zerlegt er das Show-Business, das like no Business ist.

Erste Spielzeit des Theaters

Weiter geht es am 26. April mit „Die besten Tage meines Lebens“, einer Liebeskomödie mit Kirsten Lange und Markus Veith, die sich als Anna und Klaus seit ihrem Einschulungstag immer wieder über den Weg und in die Quere laufen: In der Tanzschule, in der Studenten-WG, im Fitnessstudio, in der Sauna, jede Begegnung eine höchst peinliche Katastrophe. Und doch erwartet die Zuschauer eine romantische Geschichte voller Wortwitz, Situationskomik und Herzklopf-Momenten.

Nach dem Festspielsommer in Tecklenburg wird ab September die erste Spielzeit des „Theaters Oberstübchen“ im Puppenmuseum weitergehen. In Planung sind neben Theaterstücken auch verschiedene Lesungen und Gastspiele.

Die Vorstellungen im „Theater Oberstübchen“ beginnen jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro. Es wird darum gebeten, den Vorverkauf zu nutzen bei der Tecklenburg Touristik ( 0 54 82/ 93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de).