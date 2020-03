„Goldene Treppe“ als Fotomotiv

Sie ist zwar kein Lichtstreif am Horizont, aber ein Goldstreif im Wald. Selbst an tristen Tagen schimmert sie und zeigt den Wanderern einen Weg, den diese einfach gehen müssen: die „Goldene Treppe“. Nahe des Hermannsweges gelegen, hat sie in den vergangenen vier Jahren für überraschte Blicke und Begeisterung gesorgt. Nun soll ihr eine Ausstellung gewidmet werden.

2016 hat die Künstlerin Sigrun Menzel ihre Idee in die Tat umgesetzt, die eigentlich unscheinbare Treppe in ein begehbares Kunstwerk zu verwandeln. Jede einzelne der 131 Holzstufen hat sie gereinigt, oder, wie sie selbst sagt, „aus dem Winterschlaf geholt“, und mit Blattgold belegt. Seitdem ist die Treppe eine touristische Attraktion. Hochzeitsfotos werden dort gemacht, sie ist Ziel von Kindergeburtstagen, von Wanderern, Joggern und Geocachern. Viele verbinden mittlerweile eine eigene Geschichte mit dem vergoldeten Aufstieg. Und haben sicherlich auch einige Fotos gemacht.

„Vielleicht melden sich ja auch Hochzeitspaare, die dort Fotos gemacht haben." Sigrun Menzel

Hier setzt die Idee an, die Sigrun Menzel mit der Stadt und der Tecklenburg Touristik im Mai umsetzen möchte. Im Rathaus soll dann eine Ausstellung stattfinden mit Fotos und Texten. Die Künstlerin, Bürgermeister Stefan Streit , Susanne Tobergte von der Wirtschaftsförderung und Christina Köster, Leiterin der Tecklenburg Touristik, rufen alle dazu auf, sich zu beteiligen. Der Vielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt: Es können Fotos von spielenden Kindern auf der „Goldenen Treppe“ sein, Stimmungsaufnahmen oder Bilder von Wanderern. „Vielleicht melden sich ja auch Hochzeitspaare, die dort Fotos gemacht haben“, hofft Sigrun Menzel auf eine große Beteiligung. Gemeinsam mit Christina Köster wünscht sie sich nicht nur Bilder, sondern auch Geschichten über Dinge, die die Menschen mit der vergoldeten Treppe verbinden. „Jeder Beitrag ist willkommen.“

Sigrun Menzel habe die Treppe zum Leben erweckt, ist Stefan Streit auch nach vier Jahren noch begeistert von der Treppe, die Kunst und Natur miteinander verbinde. Und er freut sich, ab Mai erneut eine interessante Ausstellung im Rathaus präsentieren zu können. Derzeit werden Fotografien von Eleonore von Kondratowicz gezeigt. Es seien immer wieder Menschen in den Fluren unterwegs, die sich die Werke anschauen würden, weiß Susanne Tobergte. Bilder und Texte können per E-Mail an sie geschickt (tobergt@tecklenburg.de) oder im Rathaus abgegeben werden.

Wer die „Goldene Treppe“ sucht, wandert vom Bismarckturm aus über den Tannenweg und weiter auf dem Hermannsweg, wo sich in der Nähe des Waldlehrpfades die Treppe befindet.