Die „Eiskönigin“ gibt sich die Ehre

Elf Eisköniginnen standen bei der jüngsten Oscar-Verleihung gemeinsam auf der Bühne – allesamt Sängerinnen, die der „Elsa“ in dem Disney-Film ihre Stimme leihen. Mit dabei war auch Willemijn Verkaik , die in der deutschen Fassung singt. In Hollywood sorgte der Auftritt für Gänsehaus-Feeling. Und in Tecklenburg? Dort gehört die Musicaldarstellerin zu den Akteuren der Pfingstgala „Musical meets Pop“. Am Montag, 1. Juni, wird sie sicherlich auch einen Song aus der „Eiskönigin“ präsentieren.

Wer die Gala nicht verpassen möchte, muss sich sputen. „Es gibt nur noch 80 Karten“, schilderte Intendant Radulf Beuleke die Situation am Freitagmittag. Dass auch die schnell verkauft sein werden, dafür dürften die Akteure sorgen, die allesamt eine große Fan-Gemeinde haben.

Willemijn Verkaik ist berühmt geworden durch „Wicked“, in diesem Musical spielte sie die Hexe Elphaba – nicht nur in Deutschland, sondern auch in London und am Broadway. 2009 wirkte in Tecklenburg in „Aida“ mit und war auch schon Gast der Pfingstgala.

Am Broadway erfolgreich

Ein Wiedersehen gibt es mit Jan Ammann, 2019 war er der umjubelte „Dr. Schiwago“. In diesem Jahr kommt er nur zur Gala nach Tecklenburg. Ansonsten glänzt er an anderer Stelle – unter anderem als „König Ludwig“ in Füssen und als Kaiser in „Elisabeth“ in Wien bei einem Spezialkonzert vor der Kulisse von Schloss Schönbrunn.

Wer ebenfalls als „Ludwig“ zu sehen ist, das ist Christian Schöne. In „Artus“ und „Saturday Night Fever“ stand er bereits auf der Tecklenburger Bühne und wird zu Pfingsten erneut anreisen.

In dieser Saison stehen „Sister Act“ und „Der Besuch der alten Dame“ auf dem Spielplan der Festspielstadt. In beiden Musicals übernimmt Armin Kahl die Hauptrolle. Und er lässt es sich auch nicht nehmen, an der Gala am 1. Juni mitzuwirken. Derzeit tourt er zwischen München und Wien hin und her, spielt unter anderem eine Hauptrolle in „Drei Männer im Schnee“.

Hannes Staffler komplettiert die Männerriege. Der Südtiroler hat bereits in vielen bekannten Musicals mitgespielt – unter anderem in „Ghost“ in Stuttgart. Als Moderator und natürlich auch als Sänger zu hören ist wieder Sascha Krebs.

Fehlen noch zwei große Namen der Musicalszene: Zoda Selele und Kristina Love. Selele übernimmt in Tecklenburg in „Sister Act“ die Hauptrolle der Deloris. Im vergangenen Jahr war sie in Luisenburg in „My fair Lady“ zu sehen und ist derzeit in Leipzig engagiert. Kristina Love ist bekannt geworden als Tina Turner im gleichnamigen Musical. In dieser Rolle feiert sie in Hamburg immer noch Erfolge.

Karten für die Pfingstgala „Musical meets Pop“ gibt es an der Theaterkasse, Schlossstraße 7, 0 54 82/220.