Volles Programm von Schwakenberg bis Spieker

Die Osterglocken stehen allerorten in voller Blüte – da will auch die Interessengemeinschaft (IG) Brochterbeck den Frühling gebührend begrüßen und lädt am Sonntag, 15. März, von 11 bis 18 Uhr zur traditionellen Frühjahrsschau ein. Dann empfiehlt sich Brochterbeck einmal mehr als Ausflugsziel für die ganze Familie, heißt es in der Ankündigung.

Die Kaufleute entlang der Dörenther Straße/Wechter Straße – von Schwakenberg bis zum Autohaus Spieker – zeigen ihr Leistungsspektrum und locken mit diversen Neuheiten und Vorführungen, mit attraktiven Sonderaktionen und Angeboten. Ab 13 Uhr ist verkaufsoffen und die Geschäftsleute laden zum Bummel durch ihre Läden sowie über das Ausstellungsgelände ein. Dort warten sie mit einer Mischung aus innovativer Technik und traditionellem Handwerk auf, mit Nützlichem und Dekorativem für Haus und Hof, exklusiven Geschenkideen und noch vielem mehr, heißt es weiter.

Sebastian Neumann und seine Teams stellen sich erstmals der interessierten Öffentlichkeit vor. Er ist sowohl Inhaber der Meisterwerkstatt KfZ Neumann, die bei der Frühjahrsschau ihre offizielle Neueröffnung feiert, als auch der Firma Event Limos, beide an der Harkenstraße 25 ansässig. Das Team von Event Limos präsentiert eine ihrer Stretchlimousinen bei Blumen Liede – verziert mit Hochzeits-Blumenschmuck.

Aber nicht nur die Geschäfte laden am Sonntag zum Stöbern und Verweilen ein. Ergänzt wird das Angebot der Brochterbecker Kaufleute durch ein buntes Rahmenprogramm. So tuckert wie in den Vorjahren eine Bimmelbahn durchs Dorf, in der Groß und Klein kostenfrei mitfahren können. Die Landjugend betreut ein Karussell für die kleinsten Besucher der Frühjahrsschau. Auch ein Mini-Mähdrescher für Kinder – bei Elektro Engbert präsentiert vom Landwirtschaftlichen Ortsverein – ist in Aktion zu erleben. Dort bietet außerdem ein Scheren- und Messerschleifer seine Dienste an.

Wer möchte, kann sich am Sonntag in der Frisier- Lounge die Haare für einen guten Zweck schneiden lassen. Entlang der Dorfstraße/ Mühlenstraße gibt es wieder einen Trödelmarkt, der ab 11 Uhr seine Schätze für alle Schnäppchenjäger ausbreitet.

Von 15 bis 17 Uhr spielen die Bocketaler, die zuvor bereits von 13 bis kurz vor 15 Uhr zu einem Schnuppernachmittag zum Instrumente-Ausprobieren in die Grundschule einladen.

Der Verein Kinderdorf Irati veranstaltet am Frühjahrsschau-Sonntag seinen jährlichen Basar. Die Besucher können viele Produkte, die von Vereinsmitgliedern und auch im Kinderdorf in Brasilien gefertigt wurden, erwerben. Neben Osterdekorationsartikeln und Produkten aus Fairem Handel werden Kaffee, Tee und selbst gebackener Kuchen angeboten. Der Erlös kommt dem Kinderdorf zugute. Der Frühjahrsbasar findet zum dritten Mal im neuen Pfarrheim statt, dem ehemaligen Pfarrhaus an der Moorstraße 11.

Für das leibliche Wohl sorgen neben Imbissständen und verschiedenen Kaffeetafeln die örtlichen Gastronomiebetriebe. Die IG Brochterbeck hofft auf zahlreiche Besucher aus nah und fern. Kostenfreie Parkplätze sind vorhanden.