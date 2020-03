200 Bausätze für Vogelnistkästen hat der CDU-Stadtverband Tecklenburg an die örtlichen Kindergärten verteilt. Dort wurden sie von den Mädchen und Jungen mit viel Elan und Freude zusammengebaut.

An zwei Wochenenden wurden die Nistkästen mit Unterstützung der jeweiligen Löschzüge der Feuerwehr, Kinderfeuerwehr, der Kinder, Eltern und CDU-Mitglieder aufgehängt. Unter anderem sind sie am DRK-Kindergarten, im Kurpark, an der Grundschule und am Sportplatz zu finden.

„Wir hoffen, dass die bezugsfertigen Nistkästen schon bald vermietet sind“, heißt es in einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg.