Im Rahmen der Wasserschlosskonzerte auf Haus Marck gastieren am Sonntag, 22. März, ab 16 Uhr die Geschwister Linda (Violine) und Yuhao Guo (Klavier).

„Welch Entdeckung, welch Musikalität!“, heißt es in der Ankündigung des Euregio-Musikfestivals. Das Duo Guo besteche „mit einzigartiger Virtuosität und feinstem Gespür für Klangfarben“. Es sei ein besonderer Genuss, den Geschwistern in ihrem blinden Verständnis füreinander beim Musizieren zuzuhören.

Die 1999 in Köln geborene Linda Guo gab nach dem Gewinn etlicher renommierter Wettbewerbe bereits mit 18 Jahren ihr Debüt in der Carnegie Hall in New York. Solistisch trat sie mit Orchestern wie dem WDR-Sinfonieorchester, der Neuen Philharmonie Westfalen und der Philharmonie Südwestfalen auf.

Sonaten großer Komponisten

Bereits zum zweiten Mal gastiert ihr Klavierpartner und Bruder Yuhao Guo auf Haus Marck. Er hat sein Studium 2017 in Köln abgeschlossen. Großartige Erfolge feierte er in der Kölner und Essener Philharmonie, der Tonhalle Düsseldorf und dem Festspielhaus Baden-Baden sowie bei Tourneen in Europa und den USA. Mehrfach konzertierte er beim Klavierfestival Ruhr.

Für ihr Konzert im Rittersaal von Wasserschloss Haus Marck haben die Geschwister ein Programm ausgewählt, das Sonaten der großen Komponisten Mozart, Beethoven und Strauss erklingen lässt.

Eintrittskarten gibt es für 25 Euro in allen Eventim-Vorverkaufsstellen, bei der Tecklenburg Touristik sowie im Konzertbüro ( 05 41/ 40 71 28 73). Reservierungen sind möglich per E-Mail (tickets@wasserschlosskonzerte.de). Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn, Einlass in den Saal ist gegen 15.30 Uhr. Alle Konzerte und weitere Informationen: www.wasserschlosskonzerte.de.