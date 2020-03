Der Weg „Am Herrengarten“ am Burgberg in Tecklenburg ist oberhalb der Jugendherberge zurzeit auch für Fußgänger und Radfahrer voll gesperrt. Darauf weist der Kreis Steinfurt in einer Mitteilung hin. Grund ist der Ersatzneubau der Stützwand am Burgberg. Anfang Mai sind die Arbeiten voraussichtlich soweit fortgeschritten, dass der Weg für Fußgänger und Radfahrer wieder freigegeben wird. Abgeschlossen ist die Baumaßnahme planmäßig Mitte Mai.