Solidarität ist in diesen Tagen ebenso gefragt wie Desinfektionsmittel, Handschuhe, Kittel und Plexiglasscheiben. Am Donnerstag hatte Dr. Birgit Schilling-Maßmann von der Praxis Leeden Nägel mit Köpfen gemacht, kurzfristig zum Spenden aufgerufen und die katholische Kirchengemeinde mit ins Boot geholt.

Am Samstag kamen viele Menschen zu den Sammelstellen in Ladbergen, Leeden, Lengerich, Lienen und Tecklenburg und stellten sich geduldig und mit Abstand zueinander an, um ihre Spenden abzugeben.

„Wir Deutsche haben in Krisenzeiten schon immer gezeigt, dass wir zusammenhalten“, zeigte sich der Ladberger Herbert Rosemann zufrieden mit der Resonanz auf den Spendenaufruf. Schon früh, bestätigte Pater Hans-Michael Hürter, seien Menschen in den Innenhof der katholischen Kirche gekommen. „Viele haben Handschuhe oder ähnliches im Keller, brauchen es nicht mehr und sind froh, dass sie damit etwas Gutes tun können“.

Originell wurde es in Tecklenburg, wo Ernst Willenbrink Plexiglasscheiben entgegennahm. Nach Lienen kamen „etwa 15 hochmotivierte Menschen“, sagte Pfarrer Peter Kossen. Und in Leeden? Dort freute sich Pastoralreferent Patrick Sumner über „zahlreiche Handschuhe“.

Während der dreistündigen Aktion kamen Alte und Junge, aber auch Familien. Die meisten seien dem Aufruf der WN gefolgt, wusste Hürter. „Es ist ein großes Zeichen von Nächstenliebe und Solidarität“.

In Leeden wurden die Spenden sortiert. „Mit so viel haben unsere Helfer kaum gerechnet“, freute sich die Initiatorin Schilling-Maßmann. „Wir müssen unsere ältere Bevölkerung vor dem Coronavirus schützen, gleichzeitig gibt es überall Materialmangel, und es sieht nicht so aus, dass sich das in den kommenden Wochen ändern wird“, stellte sie fest. „Ein weltweiter Bedarf an Hilfsmitteln muss zurzeit gedeckt werden. Deshalb müssen wir erst einmal vor Ort anfangen“, fuhr sie fort.

Über einen Bedarfsverteiler werden die Spenden nun in Arztpraxen, Altenpflegeeinrichtungen und Bestattungsinstitute gebracht. Schilling-Maßmann: „Der Bedarf war erschreckend groß. Direkt nach dem Aufruf haben sich fast alle Praxen im Umkreis gemeldet.“