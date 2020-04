Mit Kindern den Schatz aufspüren

Das Spazierengehen und Wandern hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen. Denn Spazieren gehen ist weiter erlaubt. Gerade wenn sich die Meldungen überschlagen tut es gut, die Ausnahmesituation eine Zeit lang zu vergessen. Bewegung an der frischen Luft ist gut fürs Gemüt und den Körper. Wer sich im Tecklenburger Land zu einem Spaziergang aufmacht, sollte sich auf jeden Fall an die Abstandsregeln halten, schreibt der Tecklenburger Land Tourismus.

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité rät weiter ins Freie zu gehen – nur eben mit Vorsicht. Auch wenn man sich beim Wandern entspannt und die Welt mit dem Coronavirus weit weg scheint, müssen sich die Menschen zum eigenem Schutz und dem der anderen an die vorgegebenen Verhaltens- und Hygieneregeln halten. „Also bitte: Sowohl beim Wandern als auch in den Pausen zwei Meter Abstand halten, kein Händeschütteln und am besten alleine laufen oder zu zweit mit einer Person aus demselben Haushalt.“

Da die Reisefreiheit im Moment sehr eingeschränkt ist, bleibt der „Urlaub vor der Haustür“. Die Teutoschleifen erfüllen als Premiumwege hohe Standards. Man kann sich nur wundern, was es in der Region alles zu entdecken gibt. Insgesamt 17 zertifizierte Premiumwege sind im Tecklenburger Land entwickelt worden. Die Premiumwege sind dafür bekannt, auf geruhsamen Strecken landschaftlichen Zauber mit Kulturgenuss zu kombinieren. Städtefans hingegen werden die Teuto-stadtschleife lieben. Sie verspricht Romantik pur. Ganz gleich, welchen Weg Wanderfreunde einschlagen: Immer wieder laden lauschige Plätze oder gemütliche Waldsofas zur Rast ein. Aber auch hier gilt es derzeit, Menschenansammlungen zu vermeiden.

Hohe Standards

Während sich die Teutoschleifen als Premiumwanderwege zwischen sechs und 13 Kilometern bestens als Halbtagestour eignen, lässt es sich auf den Teutoschleifchen mit Strecken bis zu maximal sechs Kilometern genüsslich lustwandeln. Aufgrund ihrer überschaubaren Distanz sind die Premium-Spazierwanderwege auch bestens für Wandereinsteiger und Familien mit Kindern geeignet. „Also machen sie sich mit Ihren Kindern auf den Weg, Buchstaben unter einer alten Brücke zu entdecken oder Zahlen an einem alten Gemäuer zu finden. Mit Geocaching, der modernen Schatzsuche auf den Teutoschleifchen, wird Wandern zur geheimen Mission und zum Spaß für die ganze Familie“, schreibt der Tecklenburger Land Tourismus weiter.

Auf insgesamt sechs Premium-Spazierwanderwegen geht es entweder mit dem GPS oder einer echten Schatzkarte auf die Jagd. Sie lotst neugierige Naturdetektive zu abenteuerlichen und verwunschenen Plätzen, die man sonst niemals entdeckt hätte. Durch die Schatzsuche erhält das Wandern für Kinder einen ganz neuen Reiz. Sie lässt Höhenmeter schwinden und Zeit verfliegen. Und die Erwachsenen können auf dem Weg zum Cache tolle Aussichten genießen, versteckte Pfade erkunden und bereits vertraute Orte aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Trotz der momentanen Einschränkungen ist der Tecklenburger Land Tourismus montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr weiterhin erreichbar ( 0 54 82/92 91 82, E-Mail info@tecklenburger-land-tourismus.de). Außerdem steht kostenloses Prospektmaterial wie zum Beispiel der kostenlose Tourenguide der Teutoschleifen vor dem Haus des Gastes in Tecklenburg zur Mitnahme zur Verfügung. Weitere Infos gibt es unter www.teutoschleifen.de.