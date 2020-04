Abwechslungsreiche Bildkomposition

In einer kleinen Serie präsentiert das derzeit geschlossene Otto Modersohn Museum Frühlingsbilder des Malers und gibt dazu Erläuterungen. Heute geht es um das Bild „Landschaft mit blühendem Baum“.

„1891 war ein Jahr, in dem Otto Modersohn sich erneut stark mit der Wahl seiner Farbgebung (dem ‚Colorit‘) auseinandersetzte. „Frühling Tecklenburg 1891. Einige zarte, koloristische, noble Empfindungen“, hält er in seinem Tagebuch fest.

„Das hochformatige Bild Tecklenburg – Frühling mit blühendem Baum enthält fast keine Horizontale, die dem Betrachter so etwas wie einen festen Stand vermitteln würde. Diagonal durchkreuzen sich zwei Bewegungen, die das helle Grün im Vordergrund und das weißliche Ocker links weiter hinten ineinander führen. Im Hintergrund vermischen sich beide Töne mit einem dunklen Braun, das vorne in einem festen Baumstamm die gesamte Landschaft überschneidet und als dunkler Kontrast ihr zusätzlich Helligkeit und Flüchtigkeit verleiht. Oben löst dieser Baum sich selbst in die Blüten und das Blau des Himmels hinein auf“, schreibt Erich Franz über Otto Modersohn in Tecklenburg 1885-1892.

Nähe zur Natur

Auch wenn die Ausarbeitung der Details nicht im Vordergrund steht – Modersohn strebt eine Naturnähe an, in der sich das Malerische mit der Empfindung verbindet – , sind der Reichtum und das Nebeneinander verschiedener jahreszeitlicher Äußerungsformen der Natur deutlich wahrnehmbar. Modersohn zeigt variantenreich verschiedene Baumarten, von denen die eine noch viel kahles Geäst trägt, eine andere bereits frische grüne Blätter, bis hin zu einer duftige weiß-rosa Blüten tragenden Sorte. Die Landschaft erschließt sich dem Betrachter in einem behutsamen Geführtwerden durch die leicht hügelige Formation, indem Modersohn eine abwechslungsreiche und gekonnt kompakte Bildkomposition schafft. Versehen mit einer insgesamt zwar reduzierten Farbpalette, da Modersohn die „grellen Töne“ zu vermeiden sucht, die aber dennoch die landschaftliche Vielfalt auch eines so kleinen Ausschnitts des Tecklenburger Landes eindringlich nachempfindet.“