Investor verkauft Projekt

Ist „Wohnen im Pagengarten“ passé? / Bautätigkeit in der „Alten Obstwiese“ hat begonnen

Tecklenburg -

Bis vor einigen Wochen wurde in Tecklenburg für „Wohnen im Pagengarten“ geworben. Dann verschwand das Transparent, das die Firma Echterhoff auf dem Areal angebracht hatte. Der Grund: Man habe das Projekt verkauft, so Kai Knake, Projektentwickler des Unternehmens aus Westerkappeln. Anders die Entwicklung auf der anderen Straßenseite. An der Adresse „Alte Obstwiese“ wird inzwischen gebaut.