Eine Geschichte als Initialzündung

„Ich schenk dir eine Geschichte“ heißt das Buch, das Buchhandlungen seit mehr als 20 Jahren am Unesco-Welttag des Buches an Kinder verschenken. Seit rund 25 Jahren feiern sie immer am 23. April gemeinsam mit Verlagen, Bibliotheken, Schulen und Bücherfreunden ein großes Lesefest.

Ein Lesefest in ihrer Gemeindebücherei wäre auch ganz nach dem Geschmack von Hilke Kuck , die die Bibliothek mit aktuell 15 000 Medien seit knapp 20 Jahren leitet. Leider darf sie nicht feiern, in Zeiten von Corona noch nicht einmal ihren treuesten Lesern die Tür öffnen, damit sie ungestört und ausgiebig in den Regalen und Kisten stöbern und Bücher, CDs, Hörbücher, PC-Spiele und Tonies ausleihen können.

Seit Wochen ist Hilke Kuck allein in ihrem 180 Quadratmeter großen Reich, und sie räumt ein, dass ihr der Kontakt zu ihren Lesern fehlt. Untätig ist die „bücheraffine“ Germanistin, die nach jahrelanger Tätigkeit in Bibliotheken und Verlagen in der Ladberger Bücherei ihren Traumjob gefunden hat, trotz Lockdown dennoch nicht. Aufräumen, aussortieren, archivieren, es gibt genug zu tun, das bei normalen Öffnungszeiten auf der Strecke bleibt.

„ Nichts geht über das gedruckte Buch. Nichts geht über das gedruckte Buch. “ Hilke Kuck

Hilke Kuck liebt Bücher, und sie ist heilfroh, dass das gedruckte Buch trotz Hörbuch, E-Book und Co. seinen hohen Stellenwert behalten hat. Das Umblättern der Seiten, auch das Zurückblättern, wenn man mal den Faden verloren hat, ist für sie ebenso Erlebnis wie „das Vorlesen mit der eigenen Stimme“.

Umso wichtiger ist es der Ladbergerin, Kinder frühzeitig ans Lesen heranzuführen. „Ich schenke dir eine Geschichte“, das Buchgeschenk zum Welttag des Buches , sei für Grundschulkinder gut geeignet, weiß sie.

„Geschichten regen die Fantasie an und können eine Initialzündung für eine lebenslange Freude am Lesen sein“, macht sie deutlich, welche Bedeutung die Horizonterweiterung „Buch“ bereits für die Jüngsten hat.

Kein Wunder, dass sie es genießt, wenn die Kleinen aus der Kita nebenan oder die Grundschulklassen zu ihr kommen und sich in die Welt der Bücher entführen lassen.

Bei der Auswahl der Medien für die Bücherei vertraut Hilke Kuck nicht nur ihrem eigenen Geschmack, sondern lässt sich auch von ihren jungen Lesern inspirieren. „Es ist schön, wenn die Kinder Wünsche äußern und Tipps geben“, stellt sie zufrieden fest. Sonst hätte es das eine oder andere Kinderbuch auch nicht bis ins Regal geschafft, ist ihr bewusst.

Denn obwohl sie sich regelmäßig und intensiv über den Markt informiert, hätte sie die Paw-Patrol-Serie, die bei den Kids hoch im Kurs steht, wohl nicht auf dem Schirm gehabt. Nicht nur wegen der hilfreichen Tipps freut sich Hilke Kuck auf den Tag, an dem sie ihre Leser wieder persönlich begrüßen darf.