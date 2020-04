Schon lange baut der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land am Dortmund-Ems-Kanal (wir berichteten). Ein Entnahmebauwerk entsteht dort. Oder besser: soll dort entstehen. Denn fertig ist es noch lange nicht. Es gibt Probleme.

Das Entnahmebauwerk ist dabei Teil des Neubaus des Wasserwerks Dörenthe. Dazu gehört ebenfalls der Bau einer Vorbehandlungs- und Pumpstation am Dortmund-Ems-Kanal in der Nähe des Hafens Dörenthe. Die gute Nachricht: Diese Station ist fast fertig. „Es müssen noch die PV-Anlage und die Toranlage aufgestellt sowie kleinere Restarbeiten durchgeführt werden. Die endgültige Fertigstellung ist für Anfang Juni 2020 vorgesehen“, sagt WTL-Chef Johann Knipper .

Nicht ganz so gut sieht es mit dem Entnahmebauwerk am Kanal aus. Das soll dazu dienen, dem Kanal Wasser zu entnehmen und dieses dann über eine Rohrleitung der Vorbehandlungs- und Pumpstation zuzuführen. 2018 wurde mit dem Bau begonnen. Bei der Gründung beziehungsweise bei der Erstellung des Spundwandkastens im Kanalquerschnitt gegen Ende 2018 habe es erhebliche Probleme bei den Rammarbeiten der Spunddielen gegeben, so Knipper. „Es drohte ein sogenannter Grundbruch.“ Eine für die weitere Ausführung zwingend erforderliche wasserdichte Baugrube innerhalb des Spundwandkastens zur späteren Trockenlegung der Gründungsebene konnte nicht hergestellt werden. „Daher ruhen die Arbeiten hier seit Anfang 2019. Zur Klärung der Ursachen und Begutachtung hat der WTL im Herbst 2019 einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen beauftragt. Das Gutachten wird voraussichtlich Anfang Juni dem WTL vorliegen“, erläutert Knipper weiter.

Es stehe aber bereits jetzt fest, dass eine Umsetzung der ursprünglich geplanten Gründung nicht mehr möglich ist. Daher habe der WTL Anfang des Jahres 2020 eine neue Gründungsplanung in Auftrag gegeben. Die Planung solle bis Mitte Juli 2020 abgeschlossen sein. „Danach sollen im August 2020 die Arbeiten zum Weiterbau des Entnahmebauwerkes wieder aufgenommen werden. Die Fertigstellung ist nunmehr für das Frühjahr 2021 vorgesehen“, sagt der WTL-Chef.

Und einen dritten wichtigen Bau-Teil gibt es auch: Zum Transport des aus dem Dortmund-Ems-Kanal entnommenen und voraufbereiteten Oberflächenwassers zur neuen Wasseraufbereitungsanlage Dörenthe ist der Bau einer circa 520 Meter langen Verbindungsleitung aus Polyethylen (PE) erforderlich, teilt Knipper mit. „Zwei kleinere Teilabschnitte mit insgesamt 200 Metern wurden bereits in 2019 hergestellt.“

Vor wenigen Tagen sei nun mit der Verlegung des circa 320 Meter langen Reststückes begonnen worden. „Die Leitungstrasse verläuft entlang der Lappwaldbahn, und die Verlegung erfolgt im Spülbohrverfahren“, erläutert Knipper. Die Startgrube befinde sich auf dem Wasserwerksgelände, während die Zielgrube im Bereich des Bahnüberganges Lappwaldbahn/ Straße „Am Wall“ angeordnet worden sei.