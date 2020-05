Renaturierung des Bachlaufs wird zu teuer

Das Wellental mit seinen beeindruckenden Felsformationen und prächtig gewachsenen alten Bäumen liegt dem Bürgerbündnis am Herzen. Es soll rekultiviert werden. In einem ersten Schritt hatten im Januar Studenten aus Osnabrück Ideen entwickelt und präsentiert.

Nun folgte eine „geophysikalische Widerstandstomografie“. Damit sollte die geologische Beschaffenheit des Tals ebenso erkundet werden wie der natürliche Verlauf eines Bachs, durch den das Wasser der Wellenquelle fließt.

Im März und April sind die geophysikalischen Übersichtsmessungen vom Tecklenburger Geophysiker Dr. Marcus Gurk und Mitgliedern des Bürgerbündnisses auf dem Gelände zwischen der Bahnhofstraße und dem Weg „Am Himmelreich“ durchgeführt worden. Das Wellental soll nach Vorstellung des Bürgerbündnisses Tecklenburg Bestandteil der Teutoschleife „Tecklenburg Romantik“ werden. Konkret soll eine gefahrlose, fußläufige Verbindung von der Altstadt in das Naturschutzgebiet Talaue und zu Haus Marck hergestellt werden.

Das romantische Gelände ist ein alter Taleinschnitt mit der bekannten Felsformation Dodofelsen am östlichen Rand, weiteren Felsformationen mit mittelalterlichen Bebauungspuren und einem ehemaligen Bachlauf, der das Wasser der oberhalb gelegenen Wellenbergquelle bis hinunter in die Gräften von Haus Marck transportiert. Das Gelände wurde vor Jahren im Zuge des Ausbaus der Umgehungsstraße Am Weingarten teilweise mit Erdreich verfüllt und der Bachlauf kanalisiert, berichtet das Bürgerbündnis.

Lohnt sich eine Renaturierung des Geländes, die Freilegung der historischen Felsformationen und des alten Bachlaufes? Wie viel Erdreich muss wieder abtransportiert werden? Um dieses Vorhaben einzuschätzen, sollte die allgemeine geologische Situation durch das Tal erkundet werden. Hierzu wurden entlang eines 90 Meter langen Profils eine Widerstandstomografie und eine Leitungssuche durchgeführt. Die Leitungssuche konnte im westlichen Taleinschnitt Hinweise auf die Kanalisation des Bachlaufes liefern. Das Untergrundmodell aus der Widerstandstomografie zeigt, dass die Felsformation sich weiter nach Südosten hin fortsetzt. Der verfüllte historische Bachverlauf kann in der Mitte des Profils angenommen werden, liegt aber vermutlich unterhalb der Erkundungstiefe (zehn Meter) der Widerstandstomografie.

„Die Ergebnisse der Untersuchungen machen klar, dass eine Renaturierung zurück in den Urzustand, also den Zustand vor der Verfüllung, allein aus Kostengründen nicht realistisch ist“, zieht das Bürgerbündnis ein Resümee. Der derzeit verrohrte Bachlauf müsste, wenn er wieder renaturiert beziehungsweise freigelegt werden soll, in einem neuangelegten Bachbett auf dem heutigem Geländeniveau erfolgen.

Die Projekt „Wellental“ bleibt somit spannend. Zeigen sich auch an den Felsen talabwärts archäologische Spuren, so wie an den höher gelegenen Felsblöcken? Weitere geoarchäologische Untersuchungen können die Fragen beantworten, hofft das Bürgerbündnis.