Jedes Jahr ruft die Interessengemeinschaft Leeden im Frühling ihre Mitglieder zu Pflegearbeiten auf dem Leedener Dorfplatz auf. In diesem Jahr konnte das aufgrund der Kontaktsperre nicht in bewährter Weise durchgeführt werden.

Hermann Schürmann , verantwortliches Vorstandsmitglied für die Dorfplatzpflege, und Gerhard Wellemeyer , Vorsitzender der IG, überlegten gemeinsam, wie dennoch die wichtigsten Pflegearbeiten durchgeführt werden könnten. Schürmann sprach diverse Mitglieder an, ob sie die Arbeiten in kleinen Gruppen zu je zwei Personen durchführen würden. Und es klappte.

Helmut Breitenfeld und Margret Tiltmann an der einen Stelle sowie Christa und Gerhard Wellemeyer an einer anderen Stelle zupften das Unkraut aus dem Beet am Pavillon, Elke und Dieter Witte reinigten das Beet am Eingangsbereich, Susanne und Hermann Schürmann kümmerten sich um das Beet am Friedhofsparkplatz. Hagen Walkenhorst und Gerhard Wellemeyer entfernten die alten Zweige unter den Weiden und beseitigten die Brennnesseln, Hartwig Kohnhorst und Hermann Schürmann befreiten die Uferzone des Dorfteichs von altem, vertrockneten Schilf, Carsten Brommer entfernte die Blütenschäfte der verblühten Narzissen.

Michael Reiffenschneider stiftete rund 50 Frauenmantel-Stauden, die Margret Tiltmann und Rolf Brinkering sowie Christa und Gerhard Wellemeyer einpflanzten. Hermann Schürmann reparierte zwei Sitzbänke auf dem Dorfplatz und mit Hilfe von Uli Plenter wurden auch die Baumelbänke wieder aufgestellt.